Генпрокурор зможе закривати справи топпосадовців за заявою самого фігуранта, - членкиня правління ЦПК Шевчук

Про це повідомила членкиня правління ЦПК Тетяна Шевчук.

"Проблема полягає в тому, що справи, які вже розслідуються, генпрокурор може вже їх витребувати й перевірити доцільність. Тобто побачити зібрані докази, які слідчі дії велись і т.д. За новими змінами до Кримінально-процесуального кодексу України будь-яка підозрювана особа або особа з високопосадовців, яка вважає, що проти неї ведеться розслідування, там є цілий перелік, може подати заяву з проханням закрити таку справу. Фактично, такі справи будуть закриті", - пояснила Шевчук.

Вона наголосила, що генпрокурор може одним лише цифровим підписом закривати справу в системі.

"Варто нагадати, що, коли НАБУ вело справу по Татарову, там була ціла операція з заміною прокурорів, слідчі судді приймали рішення, і потім все ж таки справи були закриті на початку повномасштабного вторгнення за строком давності. Цього всього не потрібно буде робити. Зараз прокурор одним цифровим підписом у системі просто закриє справу і заборонить переслідувати особу", - підсумувала вона.

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Ідеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

