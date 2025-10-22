Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 

Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 

Тетяна Яворська
22 жовтня, 2025 середа
20:19
Суспільство вакцинація

Своєрідний квест проходять українці цьогоріч у пошуку вакцини проти грипу. В аптеках її фактично немає. А там, де була у наявності – швидко розкупили

Зміст

Еспресо намагався з'ясувати, що стало причиною відсутності вакцини від грипу у достатній кількості на ринку і коли на неї можна очікувати.

Одразу зауважимо, що вакцинація від грипу не входить до календаря обов'язкових профілактичних щеплень, а тому у Центрі громадського здоров'я зазначили, що питання треба адресувати не до них, а до приватних підприємств. Редакція сайту Еспресо звернулась з відповідним інформаційним запитом до однієї з всеукраїнських мереж аптек за роз'ясненнями і очікує на відповідь.

Вакцинація залежить від інтересів приватних компаній

Попри застереження, що грип є важким інфекційним захворюванням, а вакцинація – найкращим захистом, у МОЗ заявили, що міжнародні благодійники на безоплатній основі надали вакцину від грипу лише для медиків – 20 тис. доз на усю країну. Центр громадського здоров’я України розподілить їх між усіма областями. Що робити решті населення у міністерстві рекомендацій не давали. 

У Центрі громадського здоров'я зауважили, що держава взагалі не закуповує вакцини від грипу. Цим займаються приватні компанії і роблять це на власний розсуд – відповідно до можливостей та інтересів.

"Торік завезли певну кількість вакцини, яку ці приватні компанії не використали, бо не було попиту на вакцину від грипу і вони зазнали збитків. Як вирішили цього року – невідомо. Коментувати діяльність приватного сектору нам буде некоректно. Але додамо, якщо подивитися на минулий рік, то охоплення щепленнями від грипу, було на мізерному рівні", – пояснили у пресслужбі ЦГЗ.

Вакцинація, додали медики, минулого року жодним чином не вплинула на хід епідемічного сезону, адже для того, щоб виробити колективний імунітет, має бути велике охоплення вакцинованих.

Що з вакциною від грипу в регіонах

Вакцинували торік і зараз в основному двома видами вакцин – "Джісі флю" (Південна Корея) та "Ваксігрип" виробництва Sanofi Pasteur (Франція). Однак, склад вакцини щороку змінюється відповідно до штамів.

"Закінчується епідсезон навесні певного року. І одразу фахівці починають визначати інформацію про циркуляцію штамів у майбутньому. Відтак кожен рік змінюється склад вакцини і відповідно ціни. Але це знову ж таки комерція, яку нам коментувати некоректно. У будь -якому разі, ми радимо вакцинуватись за першої ж можливості", – зазначили у Центрі громадського здоров'я. 

Охочих вакцинуватись цьогоріч є чимало. У соцмережах українці пишуть, що необхідно, зокрема, щепити військовослужбовців, школярів та студентів, а ситуацію називають абсурдною. Одна з користувачок пише: "Друг на Донеччині хотів щепитися, то в його підрозділі навіть список не писали на вакцинацію від грипу, лише від ковіду". Інші додають, що вакцини немає ніде. "У Сумах немає жодної вакцини, і навіть неможливо купити", "Я медик,працюю в реанімації,вакцин немає навіть за гроші в аптеці", – йдеться в коментарях.

Є й більш радикальні думки, автори яких вважають що МОЗу непотрібні здорові люди.

"Районні містечка залишились взагалі без поставок вакцини, в обласних центрах пройшли справжні квести "спіймай вакцину". Державі не потрібні здорові люди", – підсумували користувачі сторінки "Вакцинація: питання і відповіді".

Еспресо звернувся за коментарем до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб аби дізнатися, скільки кияни встигли вакцинуватись від грипу та який це відсоток від усього населення, коли будуть у наявності вакцини і що робити тим, хто все ж хоче убезпечити своє здоров'я. У відомстя повідомили, що по телефону розповідати нічого не будуть і порадили надіслати офіційний запит. 

На відміну від колег, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, розповіли, що станом на зараз на Львівщині, від початку цього епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ провакциновано 4075 мешканців. В порівнянні з усіма областями України, це багато, оскільки всього в Україні станом на 21 жовтня провакциновано від грипу 15 тис. людей.

"Люди вакцинувалися двома вакцинами "Джісі флю"  та "Ваксігрип", які були в аптечній мережі впродовж останнього місяця. Також вчора надійшла інформація, що в якості гуманітарної допомоги з цільовим призначенням для медичних працівників надійде 1600 доз вакцини проти грипу виключно для медиків. Щодо того, коли будуть наступні поставки в аптечній мережі і чи будуть ця інформація наразі відсутня", – пояснила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Кількість мешканців Львівщини, які вакцинувалися від грипу щороку була різною, від 13 тисяч до 28 тисяч осіб, але від загальної кількості населення у 2,5 млн осіб, це дуже мало.

"Особисто я і моя родина з 2008 року щороку вакцинуємося проти грипу і цьогоріч встигли це зробити. Це – ефективно. Тому будемо сподіватися, що вакцини ще надійдуть і люди зможуть себе захистити. Вакцина з єдиного календаря профілактичних щеплень належить до числа рекомендованих. І, відповідно, закуповується за кошти фізичних і юридичних осіб. Кожного року ми складаємо перспективні обсяги, тобто перелік тих видів наказів МОЗ, яким рекомендовано щеплення проти грипу. Я однозначно знаю, що керівники аптечних мереж замовляли велику кількість вакцини, відповідно, до середньорічної потреби мешканців Львівщини з урахуванням попередніх років. І для них це теж така несподіванка, що не отримали того, що замовляли. Стверджувати, що хтось щось неправильно порахував, тому вакцини надійшло мало, не можна. Замовляли велику партію, але, на жаль, ситуація саме така", – підсумувала Іванченко.

Ймовірно дефіцит вакцини виник через виробників. Так французька компанія Sanofi, якавиготовляє вакцину "Ваксігрип", відповідаючи на запит "Лівого берега", зазначила, що зменшення обсягів постачання пов’язане з переходом на нову формулу вакцини за рекомендацією ВООЗ. 

"Через цю трансформацію виробники вакцин змушені адаптовувати виробничі та логістичні процеси, що тимчасово вплинуло на обсяги постачання у різні країни північної півкулі, включно з Україною", – зазначили в Sanofi

Довідково

Грип – гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням.  Має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але за своїми наслідками є набагато небезпечнішим аніж інші ГРВІ. Найчастішим ускладненням грипу є геморагічний набряк легень, набряк-набухання головного мозку, які можуть за декілька годин чи днів призвести до смерті хворого.

Грип є практично неконтрольованою і малокерованою інфекцією. 

Підтип вірусу грипу А – H1N1, який спричинив дві пандемії: "іспанський грип" або ж "іспанка" у 1918 – 1919 роках від якого померло від 17 до 50 млн, а за деякими джерелами навіть до 100 млн осіб та свинячий грип у 2009 році.

Джерелом і резервуаром людського грипу є тільки хвора людина з останніх годин інкубаційного періоду по 4– 5-й день.

