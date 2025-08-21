Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня

За її прогнозом, у західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) варто очікувати грози, шквальний вітер та дощі, а подекуди зливи. На сході та півдні втримається суха погода, але на Одещині ймовірні локальні грозові дощі.

Температура повітря протягом 22 серпня буде контрастною:

на заході прохолодно, +17...+21 °C;

на півночі +21...+24 °C;

на сході +30...+34 °C;

на півдні +29...+32 °C;

у центральній частині +29...+32°C, на Вінниччині близько +25 °C.

У Києві завтра очікують дощ, грозу та зниження температури повітря до +22 °C.

Погода на вихідних

24 серпня в більшості областей України буде сухо, сонячно та помірно тепло. Прогнозують +21...+26 °C. Але в західних областях місцями пройдуть дощі, температура вночі та вранці +8...+12 °C, вдень +16...+20 °C.