Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня
В Україну у п'ятницю, 22 серпня, прийде активний циклон середземноморського походження, який зумовить дощі, грози, а подекуди навіть сильні зливи й шквальний вітер
За її прогнозом, у західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) варто очікувати грози, шквальний вітер та дощі, а подекуди зливи. На сході та півдні втримається суха погода, але на Одещині ймовірні локальні грозові дощі.
Температура повітря протягом 22 серпня буде контрастною:
- на заході прохолодно, +17...+21 °C;
- на півночі +21...+24 °C;
- на сході +30...+34 °C;
- на півдні +29...+32 °C;
- у центральній частині +29...+32°C, на Вінниччині близько +25 °C.
У Києві завтра очікують дощ, грозу та зниження температури повітря до +22 °C.
Погода на вихідних
24 серпня в більшості областей України буде сухо, сонячно та помірно тепло. Прогнозують +21...+26 °C. Але в західних областях місцями пройдуть дощі, температура вночі та вранці +8...+12 °C, вдень +16...+20 °C.
- Біла Церква
