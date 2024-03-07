"Ініціатива скасувати 8 Березня не виглядає доречною": КМІС проаналізував настрої українців

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Більшість респондентів зазначили, що найбільш важливими святами для них є Різдво (70% опитаних) і Великдень (68%). Трохи менше респондентів назвали найбільш важливими День Незалежності (64%) та День захисників і захисниць України (58%). При цьому 21% опитаних усе ще вважають своїм улюбленим святом 8 Березня.

Фото: kiis.com.ua

Соціологи зазначають, що ставлення до цього свята погіршилося за роки повномасштабної війни з РФ. Серед жінок воно трохи більш популярне (23%), ніж серед чоловіків (18%). У 2017 році це свято відзначала як улюблене приблизно половина опитаних (49%).

"Час від часу через ініціативу деяких депутатів або публічних осіб скасувати це свято точаться дискусії з приводу того, чи має сенс це робити. На мій погляд, зараз для нашого суспільства важлива як ніколи єдність і зайві дискусії з непринципових питань тільки шкодять боротьбі з ворогом", - прокоментував результати опитування президент КМІС Володимир Паніотто.

"Крім того, взагалі для скасування тих чи інших свят, які відповідають багаторічним традиціям, потрібно спочатку переконати населення і сформувати позитивне ставлення до цього рішення. Поки існує понад 10-15% людей, які є прихильниками цього свята, ініціатива його скасування не виглядає доречною, а зараз прихильників 21% (а серед жінок 23%), соціальні умови для цього поки що не створені", - додав він.

За словами експерта, коли за декілька років прихильників 8 Березня стане менше ніж 10%, свято можна буде скасувати.

Опитування проводили з 17 по 23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.