Ініційована Україною: ВООЗ прийняла історичну резолюцію щодо ментального здоров’я у часи війн і катастроф
Учасники Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я прийняли історичну резолюцію, що стосується зміцнення ментального здоров'я у часи війн і катастроф
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зазначається, що резолюція "Зміцнення ментального здоров'я та психосоціальної підтримки до, під час і після збройних конфліктів, природних і спричинених людиною катастроф, а також медичних та інших надзвичайних ситуацій" була ініційована Україною, Нідерландами та групою держав-членів ВООЗ.
Так, країни домовилися інтегрувати ментальне здоров'я та психосоціальну підтримку в системи реагування на надзвичайні ситуації. Ідеться про зміцнення ментального здоров'я та психосоціальної підтримки на всіх етапах надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнні конфлікти, природні катастрофи та гуманітарні кризи.
"Майже всі люди, які постраждали від надзвичайних ситуацій, зазнають психологічного стресу, причому кожен пʼятий, ймовірно, матиме психічний розлад. Нова резолюція закликає до інтегрованих, якісних послуг у сфері ментального здоров'я, які будуть доступні всім, особливо у нестабільних і постраждалих від конфліктів районах", - пояснили у Міністерстві.
- У ВООЗ спрогнозували, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости на понад 75%. Вживання тютюну, алкоголю та ожиріння є ключовими факторами зростання захворюваності.
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