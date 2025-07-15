Історик Грицак назвав ключову реформу, яку має провести Україна, щоб зберегти державність

Таку думку в етері Еспресо історик Ярослав Грицак.

"Я вважаю, що для розвитку державності Україна має провести судову реформу. Цю реформу обіцяв зробити кожен президент і жоден не виконав своєї обіцянки. Це ключова реформа, яка захищає приватну власність. Якщо у нас є захищена приватна власність, то відповідно ми маємо економіку, а далі функціонування держави й потужного війська. Поки що судова реформа в Україні не проведена. На мою думку, це перше і ключове, що потрібно зробити Україні або під час війни, або після закінчення бойових дій", - пояснив Грицак.

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Історик наголосив, що в Україні ключові інституції досі не працюють, оскільки будь-якій владі їхнє функціонування не вигідне.

"Проте, в нас дуже добре функціонують окремі державні інституції. Бо, фактично якби ці інституції не працювали, то де зараз була українська армія. Всі ми памʼятаємо в якому стані були ЗСУ після того, як Янукович втік з країни. Все-таки нам вдалось провести великі реформи української армії. Також нам вдалось провести досить успішну банківську реформу. Втім, сьогодні ключові інституції в нас у державі не існують, адже вони не вигідні будь-яким політикам, які приходять до влади", - додав він.