Кабмін обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном
Уряд у п'ятницю, 2 лютого, обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном: час поза межами України не має перевищувати 12 місяців поспіль
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон".
"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться у повідомленні.
- 21 квітня 2023 року уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування.
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