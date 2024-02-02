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Кабмін обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном

2 лютого, 2024 п'ятниця
17:35
Суспільство Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим

Уряд у п'ятницю, 2 лютого, обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном: час поза межами України не має перевищувати 12 місяців поспіль

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон". 

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться у повідомленні. 

  • 21 квітня 2023 року уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування. 
Теги:
Здоров'я
Україна
Кабмін
Медицина
військові
ЗСУ
Військові новини
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