Кабмін обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон".

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться у повідомленні.