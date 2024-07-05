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Кабмін погодив призначення двох нових заступників міністра оборони

5 липня, 2024 п'ятниця
17:24
Суспільство Міністерство оборони

Уряд затвердив за поданням міністра оборони України Рустема Умєрова двох його заступників - Анатолія Клочка та Олександра Сергія

Зміст

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Анатолій Клочко - народився у Харкові 1963 року. У 1985 він закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

Клочко був командиром ракетної бригади армійського корпусу із 1999 по 2005 роки. У 2018-2020 рр. обіймав посаду глави Центрального ракетно-артилерійського управління. З 2020 по 2022 року був очільником Центрального управління забезпечення засобами ураження. З жовтня 2022 року новопризначений заступник міністра оборони проходив службу у військовій частині А0515. 

Анатолій Клочко

Фото: Міністерство оборони України

Олександр Сергій родом із Буковини, 1969 року народження. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а у 1998 році здобув спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ. Сергій закінчив Національний університет оборони України у 2012 році, а також брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

З 2010 року він обіймав керівні посади у ЗСУ та відповідав за напрямки логістичного забезпечення української армії.

Олександр Сергій

Фото: Міністерство оборони України

  • 10 лютого звільнили генерал-лейтенанта Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.
Теги:
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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