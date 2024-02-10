Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони України

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що Кабінет міністрів звільнив Павлюка 10 лютого у зв'язну із переходом на іншу роботу.

"Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк з травня 2022 по 21 лютого 2023 року був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва. Потім його призначили першим заступником міністра оборони.