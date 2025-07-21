Кабмін приєднав до Міноборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Уряд 21 липня приєднав до Міністерства оборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості для, зокрема, посилення координації
Про це повідомив глава оборонного відомства Денис Шмигаль.
"Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів", – заявив він.
Шмигаль пояснив, що інституційні функції Мінстратегпрому інтегрують до структури Міноборони. До таких функцій входять залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництво з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.
"У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу", – резюмував міністр.
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