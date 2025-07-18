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Головна оборона та безпека "Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді
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"Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді

Євген Козярін
18 липня, 2025 п'ятниця
20:03
оборона та безпека Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Міністр оборони має бути стратегом і впливати на стратегічне бачення розвитку системи оборони, ЗСУ в цілому, а не лише на складову забезпечення ЗСУ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Шмигаль уже третій міністр оборони під час широкомасштабного вторгнення РФ. Фактично втрете повторюється історія, коли особа, яка обіймала посаду віцепрем'єра або прем'єра стає міністром оборони. Мало хто пам'ятає, що вперше така історія була з Валерієм Шмаровим, потім Юрій Єхануров", - сказав він.

Експерт висловив свої очікування.

"За моїми оцінками, міністр оборони має бути стратегом і впливати на стратегічне бачення розвитку системи оборони, ЗСУ в цілому, а не лише на складову забезпечення ЗСУ. Бо останнім часом таке враження, що Міноборони - це агенція закупівель і все. Спектр завдань Міноборони набагато ширший, пов'язаний з підготовкою і реформуванням ЗСУ і інших складових взаємодії з оборонною промисловістю. Зараз Шмигаль керуватиме, зокрема, і Мінстратегпромом, який розформовано, але головний підрозділ - Укроборонпром входить в тіло Міноборони і зараз весь спектр, від розробки озброєнь, виготовлення озброєнь, забезпечення армії, лягає на нового міністра оборони", - зазначив Згурець.

Він назвав пріоритет: сам Шмигаль говорив, що він має забезпечити потреби кожного військовослужбовця - від амуніції до новітніх систем зв'язку. 

"Також про те, що треба наростити виготовлення озброєнь, збільшити відсоток того, що виробляється на наших підприємствах. Третє, що він казав, - це безперебійна робота міністерства. За сьогодні ми маємо щонайменше три новини, які згенеровані зустрічами Шмигаля. Зранку він зустрічався з заступниками міністра, потім була зустріч з начальником Генштабу та головкомом, де вони говорили про напрямки взаємодії. А з приводу завдань від президента - сьогодні президент повідомив про доповідь нового міністра оборони, де йому були поставлені короткотермінові і довгострокові завдання. Це в першу чергу збільшення кількісного виготовлення далекобійних дронів, аби системно здійснювати удари по РФ. Новий план дій щодо потреб, які виголошені, має бути 21 липня", - зазначив експерт.

Він наголосив, що того ж дня буде черговий "Рамштайн", де Шмигаль буде в якості міністра оборони. 

"Він буде у форматі онлайн, там буде і генсек НАТО, і командувач ЗС НАТО в Європі, новий генерал, і очікується онлайн-участь міністра оборони США Піта Геґсета, де нарешті буде новий формат діалогу з США щодо постачання озброєнь і співпраці з нашими європейськими партнерами, які намагались компенсувати певний час брак допомоги від США", - додав Згурець.

Військовий експерт назвав дивною ту інформацію, що Умєров має займатися далі постачанням зброї та інших речей.

"У секретаря РНБО визначений перелік завдань - готувати рішення президента, готувати рішення Ставки і таке інше. Без активної зовнішньополітичної ролі в контактах з тими та іншими державами. Ймовірно, функціонал може змінюватися - в Умєрова є контакти з американською стороною, з Туреччиною, де так само виробляється певна низка озброєнь і постачається до України. Хоча не в тому обсязі, як експерти очікували використання потенціалу з боку Туреччини",  - сказав він.

На думку Згурця, цей напрям буде на себе більше перебирати Шмигаль, а не Умєров.

"Тому, що як міністр оборони він має заявити про себе як особа, яка можливості активізувати ті контакти, які були до нього, і забезпечити збільшення постачання озброєнь і виготовлення цього озброєння на українських підприємствах. Я не думаю, що Шмигаль буде віддавати пальму першості в цьому питанні секретарю РНБО, і я думаю, ми побачимо протягом найближчого часу низку активних дій з боку міністра оборони, аби продемонструвати якісні зміни. Якраз на тлі того, що залишив у спадщину Шмигалю Рустем Умєров. Ставлення до роботи АОЗ за часів Умєрова та інші моменти говорять про те, що, власне, він не займався Міноборони, а займався більше зовнішньополітичною діяльністю, що викликало питання. Міністр оборони мав займатися системними змінами і покращенням роботи саме найважливішого міністерства - Міністерства оборони", - підсумував експерт.

  • Нагадаємо, 17 липня парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів. Колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля призначили на посаду міністра оборони України. 
  • Під час виступу з трибуни Верховної Ради Денис Шмигаль окреслив три ключових напрями роботи на новій посаді. 
  • Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля щодо постачання озброєння та закликав оперативно укласти контракти на безпілотники, зокрема дрони-перехоплювачі.
  • Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, а також визначив для нього три персональних завдання на новій посаді.

 
Теги:
Міністерство оборони
Сергій Згурець
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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