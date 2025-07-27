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Керівництво антикорупційних органів мають обирати Герої України, - Юлія Тимошенко

Марина Клюєва
27 липня, 2025 неділя
22:50
Суспільство Юлія Тимошенко

Партія "Батьківщина" на тлі скандалу з обмеженням повноважень НАБУ та САП вносить альтернативний законопроєкт

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Таку думку висловила лідерка партії "Батьківщина", прем'єр-міністерка України (2005, 2007—2010) Юлія Тимошенко в етері Еспресо. 

"11 років і останні в тому числі 5 років з корупцією в країні бореться якраз НАБУ, САП і Антикорупційний суд. Результати вся країна знає. Я навіть розповідати їх не буду, що зараз у нас з корупцією. І тому, важливо, щоб антикорупційні органи були реально незалежні від всіх. Погано, коли вони залежні від президента, від уряду, від Генерального прокурора, ну, так само погано, коли вони залежать від іноземних громадян, мету яких ми взагалі в Україні не знаємо. Тому вони мусять бути насправді незалежними. І тому ми подумали, як команда, за тим, а як їх зробити незалежними? Як їх призначати так, щоби вони нікому, власне кажучи, не підпорядковувались із тих, хто має доступ до грошей, фінансів, бюджету і всього іншого. І тому ми вносимо альтернативний законопроєкт, який, на наш погляд, може цю ситуацію виправити", - сказала вона.

Юлія Тимошенко вважає, що необхідно створити Національну асамблею, у яку ввійдуть Герої України, які й обиратимуть керівництво антикорупційних органів. 

"Міжнародна дорадча рада - це не конституційний орган, вона призначає оці всі антикорупційні органи, іноземні громадяни призначають антикорупційні органи. І ми подумали: а чого б нам не створити Національну асамблею, яка би, наприклад, могла бути створена з Героїв України, (людей, - ред.) які отримали Героя України за участь в бойових діях. У нас їх живих сьогодні 211. Я не говорю контролювали, а я говорю призначали керівництво НАБУ. І це дуже важлива історія і важлива пропозиція. Тому що, по-перше, це абсолютні моральні авторитети країни. 211 живих наших Героїв України. Це люди, які, можливо, ближче за всіх стикнулись із корупцією. Тільки ті, хто брали участь в бойових діях. Вони реальні моральні авторитети", - зазначила вона. 

Крім того, це люди, які дуже близько стикнулись із корупцією під час служби, вважає лідерка партії "Батьківщина".

"Коли через корупцію не вистачає зброї, не вистачає боєприпасів, жахлива їжа на фронті, немає нормального одягу. Це все корупція. І вони з цим стикнулися. І от на добровільній основі, безумовно, непримусова історія. Но ті, хто хочуть увійти, вони могли би про це дати знати і парламент міг би створити таку національну асамблею. І це було би дуже сильно. І дати їм можливість замість цієї Міжнародної дорадчої ради, яка нікому не зрозуміла, зараз перезавантажити НАБУ, САП, Антикорупційний суд і щоб вони голосуванням, послухавши всіх кандидатів, вибрали найдостойнішого, а може і з числа Героїв України. Тому що я можу вам сказати, я вивчала це питання. Серед Героїв України, які пішли воювати, є люди, які мають дві-три освіти, які мають вчені ступені, які реально всім всім своїм характером вони б могли би змінити ситуацію в Україні", - вважає Юлія Тимошенко.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Теги:
Новини
Україна
Юлія Тимошенко
корупція в Україні
Війна з Росією
НАБУ
Політклуб Віталія Портникова
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