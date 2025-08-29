"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв

Про це повідомила пресслужба банку.

Там зазначили, що майже 1 тис. працівників банку долучилися до Сил оборони, 37 людей загинули.

"Упродовж останніх років співробітники наших відділень впроваджували свої традиції вшанування: зупинялися на хвилину о 09:00, залишали фото у пам’ять про загиблих колег. Це стало частиною нашої внутрішньої культури. Від сьогодні ми робимо хвилину мовчання ще й частиною наших офіційних процедур. Усі понад тисячу відділень і 17 тис. працівників долучаються до цієї ініціативи "Хвилина, що має значення", - розповів Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку.

У пресслужбі пояснили відвідувачам, що вшанувати полеглих захисників, перебуваючи у відділенні банку, можна сидячи, стоячи або навколішки.

"Головне – це наш прояв поваги. Зробіть той жест, який для вас особисто найбільше відповідає такому моменту", - зазначили у пресслужбі.

У відділеннях лунатиме оголошення про "Хвилину що має значення", після цього на одну хвилину співробітники зупинять надання послуг.