"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв
З 29 серпня хвилина мовчання стала частиною офіційних процедур ПриватБанку. Щодня о 9:00 відділення зупинятимуть роботу, аби вшанувати полеглих героїв
Про це повідомила пресслужба банку.
Там зазначили, що майже 1 тис. працівників банку долучилися до Сил оборони, 37 людей загинули.
"Упродовж останніх років співробітники наших відділень впроваджували свої традиції вшанування: зупинялися на хвилину о 09:00, залишали фото у пам’ять про загиблих колег. Це стало частиною нашої внутрішньої культури. Від сьогодні ми робимо хвилину мовчання ще й частиною наших офіційних процедур. Усі понад тисячу відділень і 17 тис. працівників долучаються до цієї ініціативи "Хвилина, що має значення", - розповів Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку.
У пресслужбі пояснили відвідувачам, що вшанувати полеглих захисників, перебуваючи у відділенні банку, можна сидячи, стоячи або навколішки.
"Головне – це наш прояв поваги. Зробіть той жест, який для вас особисто найбільше відповідає такому моменту", - зазначили у пресслужбі.
У відділеннях лунатиме оголошення про "Хвилину що має значення", після цього на одну хвилину співробітники зупинять надання послуг.
- Ініціатива щодо хвилини мовчання щоранку о 9:00 є в багатьох містах України. Наприклад, наприкінці січня стало відомо, що в Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе