Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв

"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв

Юлія Юліна
29 серпня, 2025 п'ятниця
15:10
Суспільство ПриватБанк

З 29 серпня хвилина мовчання стала частиною офіційних процедур ПриватБанку. Щодня о 9:00 відділення зупинятимуть роботу, аби вшанувати полеглих героїв

Зміст

Про це повідомила пресслужба банку.

Там зазначили, що майже 1 тис. працівників банку долучилися до Сил оборони, 37 людей загинули.

"Упродовж останніх років співробітники наших відділень впроваджували свої традиції вшанування: зупинялися на хвилину о 09:00, залишали фото у пам’ять про загиблих колег. Це стало частиною нашої внутрішньої культури. Від сьогодні ми робимо хвилину мовчання ще й частиною наших офіційних процедур. Усі понад тисячу відділень і 17 тис. працівників долучаються до цієї ініціативи "Хвилина, що має значення", - розповів Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку.

У пресслужбі пояснили відвідувачам, що вшанувати полеглих захисників, перебуваючи у відділенні банку, можна сидячи, стоячи або навколішки.

"Головне – це наш прояв поваги. Зробіть той жест, який для вас особисто найбільше відповідає такому моменту", - зазначили у пресслужбі.

У відділеннях лунатиме оголошення про "Хвилину що має значення", після цього на одну хвилину співробітники зупинять надання послуг.

  • Ініціатива щодо хвилини мовчання щоранку о 9:00 є в багатьох містах України. Наприклад, наприкінці січня стало відомо, що в Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок.
