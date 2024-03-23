Кличко розповів, коли відкриють рух новим шляхопроводом на Оболоні в Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що рух шляхопроводом по вулиці Полярній через Богатирську, що на Оболоні, планують відкрити до травня
Про це Кличко повідомив у telegram.
За словами мера, роботи з будівництва шляхопроводу тривають цілодобово та без вихідних.
"Роботи йдуть, вже покладені бетонні плити, буде встановлюватися огорожа. Протягом місяця ми вже плануємо запустити рух по вулиці Полярній, а до серпня - здати в експлуатацію цей вкрай важливий об'єкт", - додав Кличко.
- 19 грудня 2023 року у столиці відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом, який обвалися під час реконструкції, для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.
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