Кличко розповів, коли відкриють рух новим шляхопроводом на Оболоні в Києві

Про це Кличко повідомив у telegram.

За словами мера, роботи з будівництва шляхопроводу тривають цілодобово та без вихідних.

"Роботи йдуть, вже покладені бетонні плити, буде встановлюватися огорожа. Протягом місяця ми вже плануємо запустити рух по вулиці Полярній, а до серпня - здати в експлуатацію цей вкрай важливий об'єкт", - додав Кличко.