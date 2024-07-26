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Коли відзначатимуть День медичного працівника у 2024 році?

Крістіна Слончак
26 липня, 2024 п'ятниця
17:00
Суспільство День медичного працівника

День медичного працівника, або День медика, є важливою подією, яка відзначає заслуги працівників охорони здоров'я щодо порятунку життів та їх внеску в організацію медичної допомоги

Зміст

Цей день слугує нагадуванням про значення медичної професії та визнанням важкої праці лікарів, медсестер, фельдшерів, санітарів та інших спеціалістів сфери охорони здоров’я.

Історія свята та дата відзначення

Свято виникло з метою вшанування медичних працівників, які щоденно рятують життя, допомагають хворим та працюють над покращенням здоров'я населення.

У 2023 році Міністерство охорони здоров'я України, враховуючи повномасштабне вторгнення Росії на територію України, та запити з боку суспільства й медичних працівників, ініціювало онлайн-голосування для визначення нової дати відзначення Дня медиків. Це рішення було прийнято, щоб уникнути будь-яких співпадінь святкових дат із РФ, яка щодня завдає шкоди мирному населенню.

Протягом багатьох років День медичного працівника святкували у третю неділю червня. Однак, відповідно до Указу Президента України "Про День медичних працівників" від 13 червня 2023 року № 327/2023, тепер це свято щорічно відзначатимуть 27 липня.

Значення та виклики

Медичні працівники грають ключову роль у забезпеченні здоров'я та благополуччя суспільства. Їхні зусилля та самовідданість у боротьбі з хворобами та епідеміями, наданні невідкладної допомоги, проведенні складних операцій та підтримці пацієнтів - незамінні. Особливо важливою була їх роль під час пандемії COVID-19, коли медики стали на передову боротьби з вірусом, ризикуючи власним здоров'ям.

Однак, напевно одним із найбільших випробувань - стала робота в умовах війни. Сьогодні медики стикнулися з численними викликами, працювали та продовжують працювати на межі людських можливостей. Вони обслуговують величезну кількість постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги, часто без достатньої кількості засобів, ліків, обладнання та навіть базової інфраструктури для порятунку. Роблять свою роботу в небезпечних умовах, що загрожує їхньому життю та здоров'ю.

Фото: Колаж Еспресо TV

Попри всі досягнення в сфері охорони здоров'я, медичні працівники щодня стикаються з численними викликами, такими як висока завантаженість, недостатнє фінансування та ризики для здоров'я.

Традиції святкування та привітання

У День медичного працівника традиційно проводяться різноманітні заходи, зокрема нагородження найкращих працівників сфери охорони здоров'я відзнаками.

Крім того, проводять медичні конференції та семінари. Там обговорюють новітні досягнення у медицині, обмінюються досвідом та знаннями у професійній царині. І звісно, важливо не забути привітати всіх медичних працівників та спеціалістів сфери охорони здоров’я.

***

Шановні працівники медицини!

З нагоди Дня медичного працівника прийміть наші найщиріші вітання! Ваша праця є прикладом благородства і відданості. Дякуємо вам за те, що ви завжди поруч у найскладніші моменти. Бажаємо вам сил, натхнення і терпіння в вашій благородній справі!

***

Шановні медичні працівники!

Щиросердечно вітаємо вас з Днем медичного працівника! Ваше безперервне прагнення до збереження здоров'я та життя людей є справжнім подвигом. Ця робота є надзвичайно важливою і необхідною, особливо в складних умовах сучасного світу. Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя та безмежної радості від виконання суспільно важливої справи. Нехай кожен день приносить нові успіхи, а ваша праця буде винагороджена вдячністю та повагою від усіх, кого ви підтримуєте.

***

Дорогі колеги та друзі!

Вітаємо вас з чудовим святом – Днем медичного працівника! Ваша самовідданість, терпіння і професіоналізм – це те, що щодня дарує життя та здоров'я багатьом людям. Ви працюєте у найскладніших умовах, не жаліючи сил і часу, і ваша праця має величезне значення для суспільства. Ми глибоко вдячні вам за вашу відданість і стійкість, за ваші зусилля і турботу. Нехай цей день буде сповнений теплом та вдячністю, а ваше життя – здоров'ям, гармонією та щастям. Бажаємо вам успіхів у всіх починаннях та невичерпної енергії для подолання будь-яких викликів.

***

Шановні лікарі, медичні сестри та усі працівники охорони здоров'я!

З нагоди Дня медичного працівника прийміть наші найщиріші привітання та слова вдячності. Ваша щоденна праця є втіленням благородства і професіоналізму. Ви працюєте у найскладніших умовах, іноді під величезним тиском, і ваша праця завжди є вірною та надійною. Ваша відданість справі рятує життя і дарує надію, тому ми хочемо, щоб ви знали, як високо ми цінуємо ваші зусилля. Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя та постійного визнання вашого внеску у розвиток медицини. Нехай кожен день приносить задоволення від вашої важливої роботи та гармонії в особистому житті.

***

Дорогі медичні працівники!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем медичного працівника! Ваша робота є надзвичайно важливою для нашого суспільства, а відданість та професіоналізм, заслуговують на велику пошану. Ви кожного дня стикатись з різними викликами та труднощами, але завжди продовжуєте допомагати і підтримувати. Нехай цей день буде для вас святом визнання і вдячності за вашу важку працю. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії та щастя. Нехай праця приносить вам радість і задоволення, а життєва дорога буде сповнена успіхів і благополуччя.

День медичного працівника — це можливість висловити подяку тим, хто присвятив своє життя служінню іншим, рятуючи життя та піклуючись про здоров'я. Нехай цей день стане нагадуванням про важливість медичної професії та стимулом для подальшої підтримки та розвитку медичної сфери.

Теги:
Новини
Медицина
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