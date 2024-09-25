Колишня церква Московського патріархату оскаржує надання статусу нацпарку Біличанському лісу

Про це пише громадська ініціатива "Голка" з посиланням на Нацпарк "Голосіївський".

Президентський указ про зміну меж Нацпарку "Голосіївський" шляхом розширення його території на 6462,62 га був підписаний після Революції Гідності 2014 року. Будівлю "церкви", як зазначає видання, здали в експлуатацію 2017 року. Тепер, відстоюючи ділянку під цією спорудою площею 0,2 га, яку відвели в постійне користування 2010 року, церква колишнього Московського патріархату прагне скасувати указ, який захистив ліс площею понад 6 000 га.

"Враховуючи, що позивачу стало відомо про порушення його прав у вересні 2024 року (через 10 років після підписання указу, – ред.) з листа головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області та Коцюбинської селищної ради й раніше довідатися позивач про порушення своїх прав апріорі не міг, оскільки до сформування та внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки природно-заповідного фонду взагалі не можливо було зрозуміти, де розташовані землі, за рахунок яких розширили межі Нацпарку "Голосіївський", вважаємо, що строк звернення до суду позивачем не пропущено", – зазначено в позовній заяві.

Водночас схему розширення нацпарку "Голосіївський" неодноразово публікували у ЗМІ, а про те, що межі нацпарку винесли на публічну кадастрову карту 2021 року, офіційно інформувало Міндовкілля.

Фото: holka.org.ua

Схема розширення нацпарку "Голосіївськи".

Третьою особою у цій справі є Міндовкілля. У пресслужбі міністерства зазначили, що Міндовкілля, прокуратура й адміністрація нацпарку стають на захист цих заповідних територій уже не вперше. Біличанський ліс має найвищий природоохоронний статус і є частиною нацпарку "Голосіївський" саме завдяки президентському указу, який зараз намагаються скасувати.

"Учасниками судової справи, крім президента України, є нацпарк "Голосіївський" і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, які займають принципову позицію щодо збереження вказаними територіями статусу об’єкта природно-заповідного фонду. Після відкриття провадження в цій справі парк і Міндовкілля подадуть відповідні документи та вживатимуть заходів, скерованих на недопущення задоволення необґрунтованих позовних вимог, спрямованих на знищення Біличанського лісу", – додали в пресслужбі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що якщо провадження відкриють, то органи прокуратури подадуть заяву про ознайомлення зі справою і вирішать питання про вступ у її розгляд "задля захисту інтересів держави у сфері охорони природно-заповідного фонду".

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Як розповів житель селища Коцюбинське Юрій Устіновський, який добровільно пішов на фронт, позов подала церква московського патріархату, яка нещодавно стала релігійною громадою Православної церкви України.

За його словами, "церкву" встановили в лісі незаконно, за часів влади мера Сергія Даніша, який був у партії "Нові обличчя", а зараз – "Слуга народу".

"У 2020 році "матушка" однієї з московських "церков" балотувалася у списку "Нових облич" – це партія ексмера Ірпеня Карплюка, який хотів будувати в лісі висотки … Після 2022 року громада вимагала заборонити діяльність "церкви", проте Даніш місяцями не реагував. І не дивно. Його VIP-агітаторкою була Душкіна – всім відома коригувальниця вогню, яка очолювала садок. Окупанти обіцяли їй посаду "міністерки освіти". … Душкіна втекла в Росію. І зараз ця "церква", яка подала до суду, казатиме, що вони – київський патріархат. А працюють так само гуртом з тим же Данішем, який отримував ділянку в лісі", – розповів Устіновський

Заступник голови фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець наголосив, що землю під згадану споруду виділяла не Київрада, а Коцюбинська селищна рада. Насправді ж це земля столиці, що вже доведено у Верховному Суді. Тому, за його словами, будівля, для якої намагаються відбити земельну ділянку в нацпарку, стоїть на незаконно відведеній землі.

Передісторія

Ділянки в Біличанському лісі, що розташований у Святошинському районі Києва, Коцюбинська селищна рада незаконно роздала у приватну власність 2008 року, зокрема депутатам та їхнім родичам. Прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю, робота в судах щодо цього триває.

У 2014 році після Революції Гідності президентським указом лісу було надано найвищий природоохоронний статус національного парку.

У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті. Після цього Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Тоді забракло голосів – їх не дали депутати "Слуги народу", пов’язані з Олександром Дубінським, якого тепер судять за державну зраду. Згодом на підставі рішення облради Бучанська райрада теж ухвалила рішення, де по суті окреслені нові межі селища Коцюбинське з урахуванням столичного лісу. Київ подав до суду, щоб скасувати ці рішення в судовому порядку.

У 2024 році Верховний Суд визнав, що Біличанський ліс – це територія міста Києва. Про це йдеться у постанові Верховного Суду. Цього ж року суд апеляційної інстанції своїм рішенням підтвердив, що земля під трасою Новобіличі – Ірпінь (Р-30) також належить столиці.