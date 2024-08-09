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Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Юлія Юліна
9 серпня, 2024 п'ятниця
18:57
Суспільство Верховна Рада

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні 9 серпня підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства

Зміст

Про це повідомив нардеп від "Слуги Народу" Дмитро Гурін.

"Комітет здоровʼя нації Ради сьогодні рекомендував законопроєкт про реєстровані партнерства №9103 Ірини Совсун для ухвалення в першому читанні", - написав він.

"Нам кажуть, що одностатеві сімʼї – це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації — нормально, хлопці, робіть", - додав нардеп.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт зареєстрували в Раді навесні 2023 року. Серед авторів – нардепи Ірина Совсун, Кіра Рудик, Микита Потураєв та інші. Документом пропонується дозволити як одностатевим, так і різностатевим парам реєструвати цивільні партнерства.

"У багатьох розвинених державах цей інститут однаково доступний і для різностатевих пар, оскільки запровадження реєстрованого партнерства лише для одностатевих пар поглиблює сегрегацію в суспільстві. А зважаючи на те, що інститут шлюбу в суспільстві стійко асоціюється з релігією, реєстроване партнерство є альтернативою для тих різностатевих пар, які не представляють жодне релігійне вірування, або не бажають укладати саме шлюб з будь-яких інших причин. Перевагою партнерства також є швидша процедура реєстрації та
спрощений порядок розірвання", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що документ дасть змогу врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства, закріпити їхні права та обов'язки.

Метою ухвалення законопроєкту також названо захист прав людей, поліпшення іміджу України на міжнародній арені, сприяння економічному розвитку країни.

"Громадяни, чиї офіційні стосунки є офіційно зареєстрованими матимуть вищий ступінь стабільності, впевненості та можливості планування майбутнього, що дозволить вкладати більше власних ресурсів у вигляді інвестицій для примноження достатку спільного домогосподарства", - пояснили автори документа.

Восени минулого року Міністерство оборони та Міністерство юстиції виступили за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств". 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
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