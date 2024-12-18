"Контрдиверсійний захист": СБУ перевіряє людей і територію в урядовому кварталі Києва

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що перевірка відбувається у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

Метою контррозвідувальних заходів є перевірка захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та людей, стосовно яких здійснюється держохорона.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.

Під час проведення контррозвідувальних заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - ідеться в дописі.