Король Чарльз ігнорує дзвінки від Гаррі: інсайдери назвали причину суперечки

Про це пише People.

Відчуження між принцом Гаррі та королем Чарльзом лише наростає. Коли герцог Сассекський прибув до Великої Британії в травні на 10-ту річницю своїх Ігор Нескорених, відсутність його батька на церемонії прессекретар пояснив "насиченим графіком" короля.

Проте джерела, близькі до Гаррі, припускають, що проблема глибша. Гаррі хотів обговорити з королем питання безпеки. Понад чотири роки молодший син Чарльза бореться в суді за безпеку його дружини і дітей, і король, на його думку, має на це вплинути.

Попри те, що батько і син бачилися в лютому після того, як у короля діагностували рак, їхнє спілкування відтоді погіршилося. Близькі до принца Гаррі джерела кажуть, що монарх більше не відповідає на дзвінки сина та на його листи.

"Він зараз "недоступний". Його дзвінки залишаються без відповіді. Він намагався зв’язатися з королем, але ці дзвінки теж залишаються без відповіді", - розповів друг Гаррі.

Попри це відчуження, принц Гаррі глибоко стурбований безпекою своєї дружини та дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, і, за словами джерел, неодноразово просив свого батька про допомогу.

"Гаррі наляканий і відчуває, що єдина людина, яка може щось з цим зробити, — це його батько", — зазначив представник королівської сім’ї.

У документальному фільмі ITV "Таблоїди під судом" (Tabloids on Trial), який вийшов у Великій Британії 25 липня, принц Гаррі висловив побоювання, що негативні публікації в пресі можуть спровокувати насильницький напад на його дружину. Він також назвав це причиною, чому він не повертає 42-річну Меган, 5-річного Арчі та 3-річну Лілібет до Великої Британії.

Гаррі хотів отримати поліцейський захист, проте, відповідно до конституції, король не має урядової влади у Великій Британії, а повноваження надавати поліцейський захист належить Виконавчому комітету із захисту королівських осіб та громадських діячів, який діє від імені уряду Великої Британії. Проте герцог Сассекський вважає, король міг би втрутитися. Суд також відхилив пропозицію Гаррі особисто покрити витрати на охорону поліції.

Ця проблема створила конфлікт між Гаррі та Чарльзом. Джерела, близькі до герцога та герцогині Сассекських, які живуть у США, кажуть, що палац пам’ятає про те, що сталося, коли принцеса Діана склала королівські повноваження, — і миттєво затьмарила королівську родину.

"Страх Чарльза — це повторення минулого. Коли його дружина розірвала стосунки з родиною, вона потрапила в заголовки газет, затьмарила його роботу і стала світовою суперзіркою. Бачити, як його син наслідує свою дружину, не входило в план короля", - наголосив інсайдер.

Безпека завжди була однією з причин, чому Меган і Гаррі вирішили поїхати. Герцогиня Сассекська назвала пресу та відсутність королівської підтримки під час її роботи в королівській сім’ї - причиною виникнення у неї думок про самогубство. Вони думали, якщо вийдуть з королівської родини, то до них буде менше уваги.

10 січня вийшла друком книга мемуарів принца Гаррі "Запасний". Книга містить чимало скандальних подробиць про королівську родину. У своїй автобіографії "Запасний" принц Гаррі пригадує інцидент, що стався у Лондоні у 2019 році, коли Вільям штовхнув на підлогу свого брата під час сварки через шлюб молодшого принца з акторкою Меган Маркл. У книзі він пише, що його народили на випадок, якщо Вільяму знадобиться пересадка органів. Він також зізнався, що вживав кокаїн у підлітковому віці. Принц Гаррі у своїх мемуарах розповів, що його батькові подобалось робити образливі коментарі про походження молодшого сина, натякаючи, що король Чарльз ІІІ не є його татом.

Після скандальної книги прихильність до принца Гаррі впала до рекордних показників.

8 грудня на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Нове шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.

Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.