Король Чарльз записав перше відеозвернення після діагностування раку

Про це пише ВВС.

Король Великої Британії Чарльз записав відеозвернення до Вестмінстерського абатства, у якому закликав до єдності та пообіцяв продовжувати служити Співдружності.

Монарх відмовився від публічних обов’язків після того, як 5 лютого оголосив про діагноз рак. Це відео стало першою появою Чарльза після цього.

Король назвав різноманітність основною силою Співдружності та сказав, що 56 країн, що входять до неї, є для нього "дорогоцінним джерелом сили, натхнення та гордості".

"Останніми тижнями я був глибоко зворушений вашими надзвичайно добрими та вдумливими побажаннями щодо мого здоров’я, і у відповідь я можу лише продовжувати служити вам, наскільки це можливо, у всій Співдружності", — заявив Чарльз.

Принц Вільям та королева Камілла були на святковій службі разом із членами королівської родини. А принцеса Уельська, як і Чарльз, була відсутня, оскільки вона відновлюється після операції на черевній порожнині, зробленої в січні. Біля Вестмінстерського абатства зібралася група протестувальників із передвиборчої групи "Республіка".

Грем Сміт, виконавчий директор "Республіки", звинуватив членів королівської сім’ї у "використанні Співдружності як засобу для власного піару".

"Банальності, які ми чуємо від Чарльза та Камілли, лише приховують серйозні занепокоєння щодо порушень прав людини та відсутності демократії в багатьох країнах Співдружності", – сказав він.