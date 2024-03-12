Король Чарльз записав перше відеозвернення після діагностування раку
Король Чарльз з нагоди святкування Дня Співдружності записав відеозвернення, у якому подякував громадськості за підтримку
Про це пише ВВС.
Король Великої Британії Чарльз записав відеозвернення до Вестмінстерського абатства, у якому закликав до єдності та пообіцяв продовжувати служити Співдружності.
Монарх відмовився від публічних обов’язків після того, як 5 лютого оголосив про діагноз рак. Це відео стало першою появою Чарльза після цього.
Король назвав різноманітність основною силою Співдружності та сказав, що 56 країн, що входять до неї, є для нього "дорогоцінним джерелом сили, натхнення та гордості".
"Останніми тижнями я був глибоко зворушений вашими надзвичайно добрими та вдумливими побажаннями щодо мого здоров’я, і у відповідь я можу лише продовжувати служити вам, наскільки це можливо, у всій Співдружності", — заявив Чарльз.
Принц Вільям та королева Камілла були на святковій службі разом із членами королівської родини. А принцеса Уельська, як і Чарльз, була відсутня, оскільки вона відновлюється після операції на черевній порожнині, зробленої в січні. Біля Вестмінстерського абатства зібралася група протестувальників із передвиборчої групи "Республіка".
Грем Сміт, виконавчий директор "Республіки", звинуватив членів королівської сім’ї у "використанні Співдружності як засобу для власного піару".
"Банальності, які ми чуємо від Чарльза та Камілли, лише приховують серйозні занепокоєння щодо порушень прав людини та відсутності демократії в багатьох країнах Співдружності", – сказав він.
- 18 січня стало відомо, що у короля Великої Британії виявили пухлину простати. У Букінгемському палаці публічно озвучили діагноз, щоб заохотити інших чоловіків не боятися проходити обстеження.
- 27 січня повідомлялося, що Чарльз III пройшов курс лікування після того, як його госпіталізували вранці п’ятниці, 26 січня. А вже 4 лютого король Великої Британії відвідав церкву під час свого першого публічного виходу у світ після операції.
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