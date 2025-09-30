Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла

Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла

Тетяна Яворська
30 вересня, 2025 вiвторок
07:03
Суспільство Житло для переселенців

Приблизно 4,5 млн переміщених осіб в Україні потребують житла. І хоча діє низка програм допомоги для ВПО, що охоплюють як грошові виплати і, власне, забезпечення житлом, однак, за словами експертів, їхня ефективність залишається обмеженою

Зміст

Про це у коментарі для Еспресо розповів юрист і правозахисник Громадської організації "Донбас SOS" Михайло Фоменко.

"Є кілька видів грошової підтримки. Це може бути допомога на проживання у розмірі 2-3 тисяч гривень на одну людину. Для пільгових категорій населення виплати прив’язані до розміру пенсії чи середнього доходу в сім’ї. Загалом вони не перевищують 9 344 гривні на місяць, тобто чотири прожиткові мінімуми", –  пояснює експерт.

Крім того, існує програма компенсації вартості оренди житла. Але вона не є популярною. 

"Причина проста – власники квартир не хочуть укладати офіційні договори й фіксувати, що вони здають житло. Відповідно, люди, які могли б претендувати на цю допомогу, фактично її не отримують. Головний інструмент, як розв'язати проблему з житлом для ВПО – житловий фонд для тимчасового проживання. Люди стають у чергу, отримують бали залежно від складу сім’ї та наявності пільговиків. Таке житло надається безплатно, лише з оплатою комунальних послуг. Але головна проблема – його катастрофічна не вистачає. Наприклад, у Києві до 2024 року взагалі не було жодного тимчасового житла для ВПО. А сьогодні, станом на вересень 2025 року, на обліку перебуває понад 2 000 сімей, що потребують тимчасового житла. Забезпечено, лише близько 115", – розповів Фоменко.

Кредитні програми: хто може скористатися

Кредитні програми, каже він, працюють, однак також далеко не для всіх. 

"Наприклад, у 2021 році була запроваджена державна програма під 3% для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО. Фактично забезпечили житлом лише кілька сотень людей. Нині вона працює лише коштом повернення коштів попередніх позичальників, а нових кредитів видають одиниці. Половина всіх учасників зареєструвалися на цю програму з Києва. Було декілька тисяч, а забезпечили житлом десь сотню. Тобто видали 100 кредитів. Нові кредити видають дуже повільно, десь по декілька на рік", – каже юрист. 

Він згадав також програму "ЄОселя". Там кредити видаються під ринкові відсотки, а держава компенсує їх частину. Але потрібен перший внесок, офіційні доходи, додаткові витрати, що стає серйозним бар’єром для тих, хто потребує житла.

"Міжнародні партнери також запускають подібні програми. Наприклад, за підтримки німецького банку KfW. Там умови схожі – 3% річних, мінімальний внесок 6%. Але навіть серед відібраних учасників близько 80% відмовляються брати кредит. Кредит досить дороге задоволення. Причина та сама, потрібні гроші, які не всі мають, офіційний дохід тощо" – пояснює Михайло Фоменко.

Чому житлова проблема залишається невирішеною

"Треба розуміти, кредитні програми – це історія лише для платоспроможних людей. А насправді велику частину ВПО складають пенсіонери чи малозабезпечені сім’ї. Вони фізично не зможуть скористатися цими можливостями.

Тому державна політика має бути більш комплексною. Десь треба давати кредити, десь безкоштовне житло, десь субсидії. Поки що ж житловий фонд не відповідає кількості переселенців, і забезпечити всіх у короткі строки просто неможливо", наголосив  юрист ГО "Донбас SOS".

  • Як ми писали раніше, нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
Теги:
Статті
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна
Олександра Поліщук (Київ)
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
Дмитро Павличко
Автор Тетяна Яворська
28 вересня, 2025 неділя
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
Київ
+8.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.15
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:58
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 139 боїв: росіяни здійснили 35 атак на Покровському напрямку
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
20:02
Трамп на даху
У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
Молдова: Санду не дала своїй державі загинути. І не дала вдарити нам в спину
19:57
Оновлено
"Верес" - "Полісся"
УПЛ: "Полісся" та "Верес" забили 5 голів, результати інших матчів 7-го туру
19:53
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
19:42
У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
18:12
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна очікує на поставки шведських винищувачів "Гріпен", – Міноборони
18:04
Ексклюзив
Кіт Келлог
Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії
18:01
OPINION
Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою
17:49
Путін в Кремлі
Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам
17:31
Ексклюзив
Роман Костенко
"Можливо, РФ і потрібно дати нам їх провести": нардеп Костенко закликав бути обережними з виборами в Україні
17:22
Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV