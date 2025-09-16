Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО

Відповідний законопроєкт 14037 опублікований на сайті Верховної ради України. Його автором є народний депутат Георгій Мазурашу, відомий своїми неоднозначними законопроєктами.

Законопроєкт 14037 він аргументує тим, що внутрішньо переміщені особи звертаються зі скаргами на житлові проблеми.

"Співгромадяни зазначають, що, за їх спостереженнями, в різних регіонах є житло, яке тимчасово не експлуатується власниками і яке могли би надавати для проживання ВПО, якби держава забезпечила певні реалістичні стимули для власників такого житла. Зокрема, пропонують передбачити, що якщо військовозобов’язані надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб, таким громадянам надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", – йдеться у пояснювальній записці до закону.

У соцмережах користувачі уже пишуть, що в таких законопроєктах є виключно корисливий мотив.

"Це спотворення рівності, загального права та обов'язку одних громадян перед іншими!", – написав користувач під іменем Зорян Пілянський.

Інші ж сумніваються, чи мають такі законотворці юридичну освіту і сумніваються, що законопроєкт винесуть на розгляд Ради.

Користувачка Тетяна Сомікова наголосила: "Законопроєкт 11379, щодо хворих 18-25, чекаємо з жовтня минулого року!!!! Навіть петиція набрала 25000 голосів, а підпису Президента немає"

Довідково

Народний депутат Георгій Мазурашу був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". У лютому 2024 року він вийшов із партії, однак залишився у парламентській фракції "слуг". Причина такого кроку те, що його законопроєкти колеги залишають без уваги.

За даними руху "Опора", Мазурашу був лідером серед депутатів за кількістю поданих законопроєктів, однак більшість із них навіть не виносили на голосування. Зокрема депутат пропонував випускати чоловіків за кордон за $350, звільнити від мобілізації волонтерів, а також "за особистими переконаннями", скасувати норму, що гарантує надання послуг державною мовою, пропонував норми, які трактували як кримінальна відповідальність за критику влади та ін.

За даними, які опубліковані на платформі руху Чесно, у 2020 році Мазурашу призначив свого рідного брата помічником народного депутата на громадських засадах, що є ознакою "кумівства". Сам нардеп виправдовувався, що призначення родичів помічником не на зарплату не є кумівством.

У тому ж році Мазурашу зареєстрував скандальний законопроєкт, який вводив адміністративну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму", який розкритикували правозахисні організації, порівнявши його із аналогічними ініціативами в РФ.