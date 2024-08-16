"Курс на духовну незалежність України": Зеленський зустрівся з Радою церков і релігійних організацій
У п'ятницю, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", – сказав Зеленський.
- Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, анонсував "рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність".
- Як повідомив сьогодні, 16 серпня, народний депутат Микола Княжицький, на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України розглянуть законопроєкт №8371, який забороняє діяльність УПЦ (МП). За його словами, Комітет гуманітарної та інформаційної політики на засіданні одноголосно проголосував за останні поправки щодо цього законопроєкту
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