"Курс на духовну незалежність України": Зеленський зустрівся з Радою церков і релігійних організацій

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", – сказав Зеленський.