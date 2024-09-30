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Головна Суспільство Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо

Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо

Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
18:37
Суспільство Марія Коріна Мачадо

Премію імені Вацлава Гавела 2024, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та світі, отримала венесуельська політична діячка й правозахисниця Марія Коріна Мачадо

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Про це повідомляє "Детектор медіа".

Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Результати конкурсу оголосили одразу після відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі,  повідомив Укрінформ.

"Я хочу подякувати венесуельцям, які допомагають боротись з автократією, а також сотням тих, які зараз у тюрмах. Ці люди розуміють, що справжня гідність та сміливість має сенс. Наша мрія — збудувати найсоліднішу демократію в Латинській Америці. Основою будь-якої політичної діяльності має бути правда. Підкреслювати значення моральних цінностей та чинити демократичний опір авторитарному режиму — це наша справа кожного дня", — сказала Мачадо під час онлайн виступу.

Нагороду за неї отримала її донька.

Марія Коріна Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації «Súmate», що виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Також серед фінальних номінантів на премію цьогоріч також були азербайджанський правозахисник, заарештований у березні 2024 року, Акіф Гурбанов та Бабуца Патарая, грузинка, що очолює неурядову організацію "Сапарі", яка займається правами жінок та надає підтримку жертвам насильства.

Довідково. Премія імені Вацлава Гавела з прав людини щорічно присуджується ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою Вацлава Гавела та Charta 77 Foundation. Лауреату вручають диплом, відзнаку та грошову частину премії, що становить 60 тисяч євро.

  • Торік Премію імені Вацлава Гавела вручили турецькому правозахиснику Осману Кавалі, який був заарештований у жовтні 2017 року за його ймовірні зв'язки з протестами в парку Гезі. 2019 року Європейський суд з прав людини визнав затримання Кавали порушенням Європейської конвенції з прав людини та закликав негайно його звільнити. 
Теги:
Світ
Венесуела
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