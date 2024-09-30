Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Результати конкурсу оголосили одразу після відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, повідомив Укрінформ.

"Я хочу подякувати венесуельцям, які допомагають боротись з автократією, а також сотням тих, які зараз у тюрмах. Ці люди розуміють, що справжня гідність та сміливість має сенс. Наша мрія — збудувати найсоліднішу демократію в Латинській Америці. Основою будь-якої політичної діяльності має бути правда. Підкреслювати значення моральних цінностей та чинити демократичний опір авторитарному режиму — це наша справа кожного дня", — сказала Мачадо під час онлайн виступу.

Нагороду за неї отримала її донька.

Марія Коріна Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації «Súmate», що виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Також серед фінальних номінантів на премію цьогоріч також були азербайджанський правозахисник, заарештований у березні 2024 року, Акіф Гурбанов та Бабуца Патарая, грузинка, що очолює неурядову організацію "Сапарі", яка займається правами жінок та надає підтримку жертвам насильства.

Довідково. Премія імені Вацлава Гавела з прав людини щорічно присуджується ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою Вацлава Гавела та Charta 77 Foundation. Лауреату вручають диплом, відзнаку та грошову частину премії, що становить 60 тисяч євро.