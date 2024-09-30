Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо
Премію імені Вацлава Гавела 2024, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та світі, отримала венесуельська політична діячка й правозахисниця Марія Коріна Мачадо
Про це повідомляє "Детектор медіа".
Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.
Результати конкурсу оголосили одразу після відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, повідомив Укрінформ.
"Я хочу подякувати венесуельцям, які допомагають боротись з автократією, а також сотням тих, які зараз у тюрмах. Ці люди розуміють, що справжня гідність та сміливість має сенс. Наша мрія — збудувати найсоліднішу демократію в Латинській Америці. Основою будь-якої політичної діяльності має бути правда. Підкреслювати значення моральних цінностей та чинити демократичний опір авторитарному режиму — це наша справа кожного дня", — сказала Мачадо під час онлайн виступу.
Нагороду за неї отримала її донька.
Марія Коріна Мачадо є співзасновницею волонтерської громадської організації «Súmate», що виступає за громадянські та політичні свободи громадян.
Також серед фінальних номінантів на премію цьогоріч також були азербайджанський правозахисник, заарештований у березні 2024 року, Акіф Гурбанов та Бабуца Патарая, грузинка, що очолює неурядову організацію "Сапарі", яка займається правами жінок та надає підтримку жертвам насильства.
Довідково. Премія імені Вацлава Гавела з прав людини щорічно присуджується ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою Вацлава Гавела та Charta 77 Foundation. Лауреату вручають диплом, відзнаку та грошову частину премії, що становить 60 тисяч євро.
- Торік Премію імені Вацлава Гавела вручили турецькому правозахиснику Осману Кавалі, який був заарештований у жовтні 2017 року за його ймовірні зв'язки з протестами в парку Гезі. 2019 року Європейський суд з прав людини визнав затримання Кавали порушенням Європейської конвенції з прав людини та закликав негайно його звільнити.
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