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Премію Вацлава Гавела з прав людини отримав ув'язнений турецький правозахисник

10 жовтня, 2023 вiвторок
01:24
Світ Ткреччина, Вацлав Гавел, правозахисники

Лауреатом Премії імені Вацлава Гавела, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, у 2023 році став турецький правозахисник Осман Кавала

Про це йдеться на офіційній сторінці премії.

Результати голосування оголосив на відкритті осінньої сесії голова журі, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Оголошуючи вибір журі, президент ПАРЄ зазначив, що всі фіналісти вже переможці, тому що вони виконують найважливішу для громадянського суспільства роботу, повідомляє Укрінформ.

Нагороду від імені Кавала отримала його дружина Ейша. Вона також виголосила промову на підтримку свого ув’язненого чоловіка.

Премія Вацлава Гавела з прав людини присуджується щорічно ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою Вацлава Гавела та Фундацією "Хартія 77".

Осман Кавала – турецький правозахисник, філантроп та громадський активіст, який був заарештований у жовтні 2017 року за його ймовірні зв'язки з протестами в парку Гезі. Попри рішення Європейського суду з прав людини від 2019 року, який визнав затримання Кавали порушенням Європейської конвенції з прав людини та закликав до його негайного звільнення, він перебуває під вартою з 2017 року і був засуджений у квітні 2022 року до довічного ув'язнення. У липні 2022 року Велика палата Страсбурзького суду підтвердила, що Туреччина не виконала своїх зобов'язань за Конвенцією та не звільнила Кавалу, встановлено, що оскаржувані заходи проти нього були спрямовані на те, щоб змусити його замовкнути і залякати інших правозахисників.

  • У фінальному списку претендентів на здобуття премії був також харків'янин Євген Захаров. Він є засновником Української Гельсінської спілки з прав людини та директором Харківської правозахисної групи (ХПГ). У 2022 році Захаров заснував коаліцію громадських організацій "Трибунал для Путіна", яка збирає, перевіряє та зберігає докази воєнних злочинів. Ще одним кандидатом була польська юристка та борчиня за права жінок Юстина Виджинська.
  • У 2019 році премію Вацлава Гавела отримали довічно ув’язнений китайський правозахисник та балканська молодіжна ініціатива, а у 2022 році - російський тележурналіст Володимир Кара-Мурза.
Туреччина
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