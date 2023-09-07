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На премію Вацлава Гавела номінували очільника Харківської правозахисної групи

7 вересня, 2023 четвер
18:02
Суспільство

Директор Харківської правозахисної групи (ХПГ) Євген Захаров став одним із трьох номінантів на премію ім. Вацлава Гавела. Переможця нагородять 9 жовтня

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Премія ім. Вацлава Гавела, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами. Короткий список номінантів оголосила відбіркова комісія премії, яку очолює президент ПАРЄ Тіні Кокс.

До шортліста увійшли представники України, Туреччини та Польщі.

Євген Захаров – український правозахисник, засновник Української Гельсінської спілки з прав людини та директор Харківської правозахисної групи. У 2022 році він заснував ініціативу "Трибунал для Путіна", у межах якої представники громадських організацій збирають та систематизують інформацію про воєнні злочини РФ в Україні.

Осман Кавала - активіст, правозахисник і філантроп із Туреччини, якого заарештували у 2017 році за ймовірний зв’язок із протестами в парку Гезі.

Юстина Виджинська – польська правозахисниця, активістка з руху за права жінок та вразливих категорій населення. Її притягнули до кримінальної відповідальності за допомогу жінці у перериванні небажаної вагітності та засудили до громадських робіт. Аборти заборонені законодавством Польщі.

Переможця премії 2023 року оголосять на відкритті осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі 9 жовтня.

  • У 2019 році премію Вацлава Гавела отримали довічно ув’язнений китайський правозахисник та балканська молодіжна ініціатива, а у 2022 році - російський тележурналіст Володимир Кара-Мурза.
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