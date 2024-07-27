Лікарям надаватимуть первинне офіцерське звання без військової кафедри, - Зеленський

Про це він сказав на щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність", повідомляє Офіс президента.

"Я підписав указ "Положення про проходження військової служби", який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру", - заявив Зеленський.

Також він доручив уряду забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.