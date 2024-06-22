Лише після 19:00: коли відключатимуть світло 23 червня
У неділю, 23 червня, по всій Україні застосовуватимуться графіки відключень лише з 19:00 до 23:00, оскільки у вихідний день зазвичай спостерігається зниження споживання електроенергії
Про це інформує Укренерго.
"Завтра, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго зауважили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
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У ДТЕК пояснили, що розмір обмеження для кожної області визначає НЕК Укренерго. Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами.
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