Лише після 19:00: коли відключатимуть світло 23 червня

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.