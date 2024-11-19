Ляшко розповів, коли планують розпочати роботи з відновлення Охматдиту

Про це Ляшко сказав під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

"Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи", – зазначив він.

Ляшко вказав, що наразі не може назвати конкретні терміни виконання робіт з відновлення, оскільки ще не розроблено проєктну документацію.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя Едема Адаманова, вже є технічний звіт за результатами технічного обстеження головного і хірургічного корпусів. Тепер його має оцінити міжнародна інжинірингова компанія Eptisa, яка є службою замовника, бо лікарня не має можливості самостійно провести технічну оцінку. Консультанти компанії будуть здійснювати технічний, економічний, організаційний та екологічний супровід проєкту відновлення головного та хірургічного корпусів НДСЛ "Охматдит" коштом гранту від Світового банку.

"Наразі НДІ "Проєктреконструкція" вже надав технічний звіт з кошторисом та обсягом будівельних робіт. Інжинірингова компанія проведе перевірку цих документів, після чого їх доправлять на державну експертну оцінку. Після цього служба замовника може підготувати завдання для проєктування, яке є складовою тендерної документації", - йдеться у повідомленні.

Адаманов зазначив, що тендер на розробку проєкту можуть оголосити вже у листопаді, а за гіршого сценарію - у грудні.

"Але у будь-якому разі, в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію", - додав він.

Водночас Ляшко також розповів, що інжинірингова компанія проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати для відновлення лікарні.

"Спочатку зроблять проєктування, проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури, бо Охматдит (головний корпус, – ред.) будувався по експериментальному проєкту у 2012 році. Після цього – конкурс на будівельну компанію", – зазначив він.

За його словами, для токсикологічного та адміністративного корпусів також потрібно розробити проєкти консервації, розраховані на п'ять років, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Далі з урахуванням технічного звіту ухвалюватимуть рішення щодо їх відновлення.

Що відомо про атаку на Охматдит і відбудову лікарні

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.

1 жовтня київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на протиаварійні роботи в сучасному корпусі.