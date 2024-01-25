Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Міноборони є дві частини грошей на закупівлі. За одні гроші купується форма, їжа, паливо, спорядження, тепловізори, шоломи, навушники тощо. Зараз ці гроші передані "Державному оператору тилу". Це новостворена агенція з відповідальною командою, яка вже показує хороші ціни", - повідомив Шабунін.

За його словами, це дає надію на те, що цю частину грошей не крастимуть. Тобто, історії з яйцями Резнікова по 17 грн або з куртками, які близько не є зимовими, більше не буде.

"Це мій обережний оптимізм, не твердження. Бо попри добру волю команди агенції, ми вже бачимо як ті люди, які толерували корупцію в Міноборони та ЗСУ, залишились на посадах і зараз починають протидіяти цим новим процедурам", - зазначив він.

Шабунін також розповів про історію із закупівлями зброї, де діє Агенція оборонних закупівель.

"На жаль, у цій агенції немає нового керівника і нею, фактично, управляє старий менеджмент. Прицільна увага нового керівництва Міноборони та експертів не дає цій команді діяти так, як це було за попереднього міністра. Але очікувати ефективних закупівель від людей, які крали на них раніше, не варто. Тому оптимізм щодо цих грошей слід очікувати після призначення нового керівника з бездоганною репутацією", - сказав він.