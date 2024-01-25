Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції
Ексклюзив

Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції

25 січня, 2024 четвер
21:41
Суспільство Міністерство оборони України

Віталій Шабунін, громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" розповів про розкрадання грошей в Міноборони під час війни 

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Міноборони є дві частини грошей на закупівлі. За одні гроші купується форма, їжа, паливо, спорядження, тепловізори, шоломи, навушники тощо. Зараз ці гроші передані "Державному оператору тилу". Це новостворена агенція з відповідальною командою, яка вже показує хороші ціни", - повідомив Шабунін.

За його словами, це дає надію на те, що цю частину грошей не крастимуть. Тобто, історії з яйцями Резнікова по 17 грн або з куртками, які близько не є зимовими, більше не буде. 

"Це мій обережний оптимізм, не твердження. Бо попри добру волю команди агенції, ми вже бачимо як ті люди, які толерували корупцію в Міноборони та ЗСУ, залишились на посадах і зараз починають протидіяти цим новим процедурам", - зазначив він.

Шабунін також розповів про історію із закупівлями зброї, де діє Агенція оборонних закупівель.

"На жаль, у цій агенції немає нового керівника і нею, фактично, управляє старий менеджмент. Прицільна увага нового керівництва Міноборони та експертів не дає цій команді діяти так, як це було за попереднього міністра. Але очікувати ефективних закупівель від людей, які крали на них раніше, не варто. Тому оптимізм щодо цих грошей слід очікувати після призначення нового керівника з бездоганною репутацією", - сказав він.

  • Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Служба безпеки України викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.
  •  8 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новин про затримання та кримінальні справи, пов’язані із корупцією у відомстві, буде більше.
  • 8 січня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
  • 25 січня Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.
Теги:
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Олексій Резніков
Економіка
Читайте також:
війна з росією пожежа безпілотник ППО
25 січня, 2024 четвер
У Краснодарському краї РФ БПЛА атакували нафтобазу, це спецоперація СБУ
Роберт Фіцо
23 січня, 2024 вiвторок
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
Іл-76 РФ
25 січня, 2024 четвер
РФ використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні, - ISW
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
22:34
Болгарія
Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України
22:19
Ексклюзив
Кремль москва
Перенесення війни на територію РФ - основне завдання збройної боротьби, - полковник запасу ЗСУ Грабський
22:17
Шмигаль
Арткоаліція та конфіскація активів РФ: Шмигаль провів першу розмову з прем'єром Франції Атталем
22:15
Тепер тварин можна брати в укриття: МВС скасувало заборону
21:29
Ексклюзив
Роман Червінський
Справа Червінського: під час чергового засідання суду адвокати розповіли, що отримували погрози
21:13
Ердоган
Ердоган затвердив ратифікацію членства Швеції у НАТО
20:53
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Формула миру та безпекові гарантії: Зеленський поговорив з президенткою Словенії Мусар
20:46
яхта Royal Romance
Хорватський суд вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance
20:20
Ексклюзив
дрони ЗСУ
Вартість комплектуючих для дронів компенсують в одному з міст України
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що дивує в історії з падінням російського Іл-76? Колонка Сергія Згурця
20:08
Зеленський Орбан
Стефанішина розповіла про підготовку візиту Орбана в Україну
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Безнадійний Надєждін
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 701-го дня війни: атака дронів на нафтобазу в Росії, новий рекорд ЗСУ та аналоги  Himars від Франції
19:57
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони за добу відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:40
ЄС та Литва нададуть Україні €15,5 млн на шкільні бомбосховища
19:35
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря
19:32
Ексклюзив
ІЛ-76
Падіння ІЛ-76 є військовим злочином росіян за будь-яких результатів розслідування, - доктор юридичних наук Бабін
19:16
НМТ
Міносвіти затвердило дати та порядок проведення НМТ-2024
19:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:00
Аналітика
вибори в США
(НЕ)впасти дорогою до Білого дому. Боротьба республіканців та чи світить перемога Трампу
18:48
Реактивна система залпового вогню LRU
Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках "коаліції артилерії"
18:19
Ексклюзив
Андрій Юсов
Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76
18:09
Польща ППО ракетний удар Валерій Залужний допомога Україні
Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Указ про історичні українські землі: головне — не спрофанувати ідею
18:00
Німеччина уряд
Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни
17:53
метро Харків
З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту
17:47
Богдан Михайличенко
Футболіст збірної України покинув європейський чемпіонат заради УПЛ
17:42
Росія кримінал Війна з Росією пропаганда
Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії
17:39
біженці
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
17:37
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім зняла відео під російську музику на фоні портретів загиблих українських воїнів
17:25
безробіття
У Мінекономіки розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ветеранів
17:19
Італія
Сенат Італії підтвердив рішення про військову допомогу Україні у 2024 році
17:11
Україна-Польща
Українці у 2023 році відкрили кожне 10 підприємство в Польщі
17:08
Ексклюзив
Володимир Зеленський
З рекордної кількості електронних петицій за 2023 рік президент розглянув тільки 10%, - рух ЧЕСНО
17:05
Ексклюзив
Іл-76
Логічна версія - це був "дружній вогонь": авіаексперт Криволап про падіння Іл-76
16:49
На фото: Петро Заставний та Аліна Френдій
Чоловік блогерки Френдій, яка відпочивала з Пренткович, зізнався, чи був з ними на Мальдівах
16:40
Угорщина
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
16:40
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів
16:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чому неохоче йдуть в армію?
15:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Двоходова комбінація: політичний експерт Денисенко пояснив, для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV