Люди, які толерували корупцію в Міноборони й ЗСУ, досі залишаються на посадах, - Центр протидії корупції
Віталій Шабунін, громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" розповів про розкрадання грошей в Міноборони під час війни
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У Міноборони є дві частини грошей на закупівлі. За одні гроші купується форма, їжа, паливо, спорядження, тепловізори, шоломи, навушники тощо. Зараз ці гроші передані "Державному оператору тилу". Це новостворена агенція з відповідальною командою, яка вже показує хороші ціни", - повідомив Шабунін.
За його словами, це дає надію на те, що цю частину грошей не крастимуть. Тобто, історії з яйцями Резнікова по 17 грн або з куртками, які близько не є зимовими, більше не буде.
"Це мій обережний оптимізм, не твердження. Бо попри добру волю команди агенції, ми вже бачимо як ті люди, які толерували корупцію в Міноборони та ЗСУ, залишились на посадах і зараз починають протидіяти цим новим процедурам", - зазначив він.
Шабунін також розповів про історію із закупівлями зброї, де діє Агенція оборонних закупівель.
"На жаль, у цій агенції немає нового керівника і нею, фактично, управляє старий менеджмент. Прицільна увага нового керівництва Міноборони та експертів не дає цій команді діяти так, як це було за попереднього міністра. Але очікувати ефективних закупівель від людей, які крали на них раніше, не варто. Тому оптимізм щодо цих грошей слід очікувати після призначення нового керівника з бездоганною репутацією", - сказав він.
- Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Служба безпеки України викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.
- 8 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новин про затримання та кримінальні справи, пов’язані із корупцією у відомстві, буде більше.
- 8 січня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
- 25 січня Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе