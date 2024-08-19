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Людина не зможе довести, що вона бідна, - ексміністр соцполітики Рева про ідею скасувати прожитковий мінімум

Марина Клюєва
19 серпня, 2024 понедiлок
21:07
Суспільство гроші

Колишній міністр соціальної політики України (2016-2019) Андрій Рева прокоментував заяву теперішньої міністерки соціальної політики Оксани Жолнович про плани скасувати прожитковий мінімум

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Про це він розповів у етері Еспресо. 

"Вона (Жолнович, - ред.) цією заявою продемонструвала абсолютно свою некомпетентність, вона не розуміє, що прожитковий мінімум це не виплата - це державний соціальний стандарт, норматив. Умовно кажучи, вам потрібно поміряти відстань від вашого будинку від магазину, і вам дали лінійку 10-сантиметрову і кажуть: "Ось вам прилад, будь ласка, виміряйте". А ви кажете: "Ну почекайте, як я буду міряти цією лінійкою, я буду тиждень іти і міряти, ця лінійка маленька, нам потрібен інший апарат для вимірювання, наприклад метр, метром я це зроблю швидше". І що вона каже, оскільки прожитковий мінімум маленький (маленька лінійка), то вона не ставить питання, що давайте ми її збільшимо, візьмемо інший прилад, більший, давайте ми його взагалі скасуємо", - пояснив Рева.

Колишній міністр соцполітики зазначив, що таким чином влада скасує поняття бідності в Україні. 

"Завдання полягає в тому, що якщо у нас сьогодні, і це визнає Світовий банк, кількість бідних людей в Україні зросла на 1 мільйон 800 тисяч чоловік і досягла цифри 9 мільйонів, а на найближчі 3 роки згідно бюджетної резолюції не передбачається зростання соціальних нормативів, тобто більше грошей на соціальний захист людей держава, ну принаймні влада у державі, не збирається збільшувати, то виникає питання: "Як же боротися з бідністю, яка зростає?" І тут вони пішли по тому шляху, який пропонувала Галина Миколаївна Третьякова, що вона казала: "для того, щоби подолати бідність треба не стимулювати сім’ї, де народжуються неякісні діти". І от по цьому ж шляху іде Жолнович", - каже він. 

Рева зауважив, що поняття прожиткового мінімуму закладене в Конституції України.

"Якщо ми скасуємо норматив, державний соціальний норматив, то тоді у нас поняття бідності зникне, тому що ми не можемо довести, що ця людина бідна. Проблема в тому, що цей державний соціальний норматив є конституційним, він закладений в Конституції України в статті 46, частині 3 написано "Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тобто якщо ви хочете  скасувати прожитковий мінімум, то вам як мінімум потрібно внести зміни у Конституцію, якщо ми говоримо про правовий шлях", - додав Андрій Рева.

  • 17 серпня міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в Україні планують скасувати прожитковий мінімум.
Теги:
Україна
Економіка
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