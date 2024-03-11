Людина потрапила до полону РФ: правозахисниця Денісова розповіла алгоритм дій для родини

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Іноді до нас звертаються родичі військовополонених або цивільних заручників і запитують, що вони у російських пабліках побачили свого рідного у полоні, відповідно, як змінити статус зниклого безвісти за особливих обставин на статус військовополоненого або заручника. Побачити подібне відео не є достатнім, щоб отримати такий статус, тому раджу всім зробити наступні дії. Обов'язково звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, бо підтвердження відбувається саме цього органу згідно з Женевськими конвенціями, що РФ підтвердила перебування нашого громадянина у російському полоні або у заручниках. Це можна отримати через Національне інформаційне бюро, яке створено теж згідно з Женевськими конвенціями", - пояснила очільниця Українського центру захисту прав людини.

За її словами, якщо у полоні військовослужбовець, то потрібно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, яка створена при Міністерстві реінтеграції України. До заяви треба додати довідку Міноборони про те, що військовослужбовець перебуває у полоні або документи, які підтверджують його участь у заходах щодо оборони України від навали РФ. Тобто це може бути сповіщення ТЦК, СП, яке надає командир військової частини через цей орган, або безпосередньо командир військової частини надає довідку щодо участі військовослужбовця у заходах оборони України.

Правозахисниця продовжила: "Також це може бути витяг з Єдиного реєстру про кримінальне впровадження, якщо таке було заведено, я раджу звернутися до територіальної поліції. І повідомлення Сил безпеки та оборони про те, що така людина є в реєстрі. Щодо цивільної особи, яка у заручниках, потрібно теж свідчення міжнародної організації Червоний Хрест, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо була така справа заведена, і повідомлення органа Сил безпеки та оборони, це може бути об'єднаний центр СБУ, Національне інформаційне бюро, Координаційний штаб поводження з полоненими".

Денисова зазначила, що комісія при Міністерстві реінтеграції встановлює дату позбавлення громадянина особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ. Прийняття комісією такого рішення вноситься у Єдиний реєстр, потім надається виписка.

"Для того, щоб родина була захищеною, мала підтримку держави, були надані виплати та соціальні гарантії, потрібно членам сім'ї теж звернутися до цієї комісії й отримати такий статус – члена сім'ї людини, яка позбавлена особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України", - резюмувала пані Людмила.