Правозахисниця Денісова пояснила, які виплати та допомогу можуть отримати звільнені військові та цивільні полонені
Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, розповіла про права звільнених з полону громадян України, також зазначила відмінності у допомозі для військових та цивільних, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Отримати будь-які виплати соціальних державних гарантій, що передбачені законодавством для звільнених з полону як військових, так і цивільних, потрібно переконатися, що ця звільнена людина має такий статус. Цей статус надає комісія при Міністерстві реінтеграції, яка розглядає відповідні документи, що людина була позбавлена особистої свободи внаслідок збройної агресії. Коли в особи є такий статус, то вона має право на одноразову грошову допомогу розміром 100 тис. грн. Для цього треба написати заяву до Мінреінтеграції, надати довідку про відкритий рахунок. Після розглядання такої заяви, перераховуються кошти", - пояснила правозахисниця.
За її словами, якщо у людини, яка перебувала у полоні, нема родини або людина не зверталися до Мінреінтеграції за щорічною допомогою, яка виплачується розміром 100 тис. грн за кожний рік полону, то звільнений з полону може звернутися до Міністерства реінтеграції та отримати ці кошти. Для цього треба зробити заяву відповідної форми, яка є на сайті Міністерства, та додати документи з підтвердженням статусу, копію документа, що засвідчує цю особу, ІНН, і тоді комісія розглядає заяву та надає допомогу. Тобто допомоги дві, але одну може отримати родина, поки людина перебуває у полоні, а іншу, з одноразовим розміром у 100 тис. грн, отримує тільки людина, яка повертається з полону.
"І військові, і цивільні, які повертаються з полону, мають право на медичну та психологічну підтримку, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією, протезуванням. Військові після звільнення з полону обов'язково проходять медичну допомогу та заходи реабілітації, а цивільні необов'язково. Для військовослужбовців зберігається грошове забезпечення, яке вони отримували за останнім місцем служби, право на відпустку, гарантії забезпечення житловим приміщенням. А якщо людина звільняється з військової служби, то буде мати право на підтримку щодо працевлаштування. За цивільними не зберігається заробітна плата, але зберігається місце роботи під час полону і ще 6 місяців після повернення з полону. За цих 6 місяців вони можуть отримувати медичну допомогу чи реабілітаційні заходи, санаторно-курортне лікування. Також ця цивільна особа має право на відпустку", - зауважила очільниця Українського центру захисту прав людини.
Людмила Денісова додала, що ще зберігається страховий стаж, який дає потім право на цей період нарахування як відпустки, лікарняного, так і на пенсію. Також цивільна особа після звільнення має право отримати ваучер з центру зайнятості для підвищення свого професійного рівня, а ще має право на забезпечення житлом з фонду тимчасового проживання за місцем свого перебування.
"Якщо у громадян, які повернулися з полону, є запитання щодо реалізації своїх прав, звертайтеся до Українського центру захисту прав людини за номером 0800 330709. Ми обов'язково вам допоможемо", - підкреслила Денісова.
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