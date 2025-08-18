Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні

"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні

Марина Клюєва
18 серпня, 2025 понедiлок
21:10
Суспільство Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні мають відбутися після досягнення миру

Зміст

Про це він сказав під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

"Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді, адже під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори", - сказав він.

Зеленський зауважив, що для проведення виборів необхідна повна безпека виборців.

"Але нам треба безпеку, нам треба гарантії. Так, має бути цивільний мир на небі, на землі, на морі для того, аби люди могли здійснити своє волевиявлення. Все це має бути законним способом", - зазначив президент України. 

  • 18 серпня перед зустріччю із президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Його зустрів президент США Дональд Трамп.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
22:41
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами та генсеком НАТО
22:24
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 133 бої: найбільше ворожих атак на Покровському та Лиманському напрямках
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:09
Американський журналіст Браян Ґленн
Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбувається акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
18:00
OPINION
Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV