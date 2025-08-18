"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні

Про це він сказав під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

"Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді, адже під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори", - сказав він.

Зеленський зауважив, що для проведення виборів необхідна повна безпека виборців.

"Але нам треба безпеку, нам треба гарантії. Так, має бути цивільний мир на небі, на землі, на морі для того, аби люди могли здійснити своє волевиявлення. Все це має бути законним способом", - зазначив президент України.