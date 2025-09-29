Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна

Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна

Адріана Муллаянова
29 вересня, 2025 понедiлок
00:50
Суспільство евакуація воїна

Медики бригади нацгвардійців "Лють" вперше в Україні здійснили унікальну евакуацію пораненого воїна з Донеччини до Львівщини всього за 20 годин. Для порівняння, зазвичай така дорога займає близько трьох діб

Зміст

Про це пише Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Як ідеться у повідомленні, медична служба "Щит життя" бригади "Лють" провела першу в Україні прицільну та повномасштабну евакуацію пораненого військового на майже 1500 кілометрів.

"Боєць "Хижака" Патрульної поліції, тяжко травмований внаслідок удару FPV-дрона: миттєва ампутація, масивна кровотеча.  Далі почалася унікальна операція: пораненого перевезли через усю країну — від Донеччини до Львівщини — просто до Superhumans Center, де він отримає високоспеціалізовану допомогу та сучасне протезування", - повідомили вони.

За словами медиків, евакуація від моменту поранення до безпечної операційної в львівському центрі "Superhumans" тривала 20 годин, що є рекордом. Раніше подібна евакуація займала до 72 годин.

Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
Віктор Орбан
Автор Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
01:22
За добу на фронті зафіксували 109 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:31
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (46%) переконливо перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (27%)
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
23:08
Палаюча церква у Гранд-Бланці (Мічіган, США)
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:37
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ий майданчик для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
Більше новин
