Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна

Про це пише Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Як ідеться у повідомленні, медична служба "Щит життя" бригади "Лють" провела першу в Україні прицільну та повномасштабну евакуацію пораненого військового на майже 1500 кілометрів.

"Боєць "Хижака" Патрульної поліції, тяжко травмований внаслідок удару FPV-дрона: миттєва ампутація, масивна кровотеча. Далі почалася унікальна операція: пораненого перевезли через усю країну — від Донеччини до Львівщини — просто до Superhumans Center, де він отримає високоспеціалізовану допомогу та сучасне протезування", - повідомили вони.

За словами медиків, евакуація від моменту поранення до безпечної операційної в львівському центрі "Superhumans" тривала 20 годин, що є рекордом. Раніше подібна евакуація займала до 72 годин.