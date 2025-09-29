Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
Медики бригади нацгвардійців "Лють" вперше в Україні здійснили унікальну евакуацію пораненого воїна з Донеччини до Львівщини всього за 20 годин. Для порівняння, зазвичай така дорога займає близько трьох діб
Про це пише Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".
Як ідеться у повідомленні, медична служба "Щит життя" бригади "Лють" провела першу в Україні прицільну та повномасштабну евакуацію пораненого військового на майже 1500 кілометрів.
"Боєць "Хижака" Патрульної поліції, тяжко травмований внаслідок удару FPV-дрона: миттєва ампутація, масивна кровотеча. Далі почалася унікальна операція: пораненого перевезли через усю країну — від Донеччини до Львівщини — просто до Superhumans Center, де він отримає високоспеціалізовану допомогу та сучасне протезування", - повідомили вони.
За словами медиків, евакуація від моменту поранення до безпечної операційної в львівському центрі "Superhumans" тривала 20 годин, що є рекордом. Раніше подібна евакуація займала до 72 годин.
- 6 лютого 2025 року Руслана Майданюк розповіла телеканалу Еспресо про свій досвід порятунку поранених захисників.
- У Києві 16 травня відбувся форум "Повний цикл евакуації. Невидимі люди прифронту", присвячений тому, як відбувається порятунок людей з прифронтових територій.
