Мер Білої Церкви заявив, що вступає до лав ЗСУ
Міський голова міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий у суботу, 30 березня, оголосив про рішення вступити до лав Збройних Сил України
Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook.
"Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", - заявив Дикий.
Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.
"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", - додав мер Білої Церкви.
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