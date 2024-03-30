Мер Білої Церкви заявив, що вступає до лав ЗСУ

Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook.

"Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", - заявив Дикий.

Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", - додав мер Білої Церкви.