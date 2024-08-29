Мер Одеси Труханов поїхав у відрядження до Відня
Міський голова Одеси Геннадій Труханов з 26 серпня перебуває у відрядженні в столиці Австрії Відні, де він пробуде до 29 серпня
Про це йдеться у розпорядженні від 23 серпня опублікованому на сайті Одеської міськради.
Труханов поїхав у відрядження для проведення переговорів з представниками муніципалітету Відня та участі у заходах щодо організації та проведення конференції про "Дні дружби" між двома містами.
Як йдеться у документі, відрядження мера Одеси триватиме чотири дні - з 26 по 29 серпня.
Разом з Трухановим до Відня також поїхали директор департаменту культури Іван Ліптуга та заступника начальника служби інформаційної безпеки департаменту інформації Микола Покровський.
На період відрядження виконання обов’язків міського голови Одеси покладено на першого заступника мера з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Філатова.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов опираючись на результати опитування у Telegram, поширює наратив, що одесити проти перейменувань радянських та імперських назв вулиць.
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