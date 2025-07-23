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"Ми чуємо, що каже суспільство": Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів й анонсував спільний план дій

Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
12:29
Суспільство Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів 23 липня

Президент Володимир Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП

Зміст

Про це він написав у соцмережах.

На зустрічі були присутні генеральний прокурор Руслан Кравченко, очільники Служби безпеки Василь Малюк, НАБУ Семен Кривонос, САП Олександр Клименко, НАЗК Сергій Гуляк, ДБР Олексій Сухачов, МВС Ігор Клименко.

Розмову з головами правоохоронних та антикорупційних органів Зеленський назвав дуже потрібною, відвертою та корисною. Він подякував учасникам за готовність працювати у команді заради інтересів України.

"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості. Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що влада буде співпрацювати з органами виключно конструктивно. 

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", - зазначив президент.

За його словами, під час зустрічі домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. Крім того, за два тижні має бути готовий спільний план - "які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства".

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. 

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

  • забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
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