Міноборони повернуло у власність землі полігону на Одещині вартістю понад 515 млн грн

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що суд ухвалив 14 рішень щодо повернення державі 71 земельної ділянки на території полігону.

"Ці землі ще за радянських часів були виділені оборонному відомству для підготовки Збройних сил України, однак, на підставі незаконних рішень органів місцевого самоврядування, були передані у приватну власність і використовувалися для отримання прибутку", - розповіли у Міноборони.

У Міноборони зазначили, що за останні 3 місяці повернули та оформили у власність держави 2 300 гектарів, які раніше незаконно використовувалися для сільськогосподарської діяльності. Зараз триває процес оформлення права власності на решту.

"Збереження полігонів має стратегічне значення для Сухопутних військ ЗСУ. Міністерство оборони й надалі докладатиме усіх зусиль для повернення незаконно відчужених земель оборонного фонду у власність держави", - додали у відомстві.