Угорщина забороняє вʼїзд на територію країни Роберту "Мадяру" Бровді. Сибіга пообіцяв дзеркальні заходи

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто у facebook, цитує Суспільне.

Глава МЗС сказав, що Будапешт забороняє Бровді вʼїзд як командувачу військової частини України, яка атакувала нафтопровід "Дружба".

"Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси, будемо захищати безпеку енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків", — заявив Сіярто.

Читайте також: "Мадяр" і його "птахи": хто такий Роберт Бровді, який став командувачем Сил безпілотних систем

Водночас Роберт Бровді є етнічним угорцем.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ вживе дзеркальних заходів, наголосивши, що Будапешт перебуває на неправильному боці історії.

"Як безсоромно публікувати це після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Пітере, якщо російський трубопровід для вас важливіший, ніж українські діти, вбиті Росією сьогодні вранці, це моральний розпад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії. Ми вживемо дзеркальних заходів", – звернувся він до глави угорського МЗС.