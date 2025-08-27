Угорщина каже, що нафтопровід "Дружба" відновить роботу в тестовому режимі 28 серпня

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Ідеться про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який Україна атакувала 21 серпня.

Дипломат назвав пошкодження нафтогону настільки значними, що для відновлення його роботи знадобилося кілька днів.

"Ми із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним обговорили ситуацію телефоном. З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому від завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі та в меншому обсязі", - написав Сіярто.

Він уточнив, що в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не залучали.

Також очільник угорського МЗС поскаржився, що деякі місцеві політики та ЗМІ виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід". Сіярто незадоволений і тим, що Єврокомісія лише заявляє, що "ризику для безпеки поставок немає".

"Ми також закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, спрямований в Угорщину, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни", - резюмував дипломат.

