На 85 році життя помер народний артист України Анатолій Толок
У неділю, 2 червня, помер народний артист України й актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша Анатолій Толок
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та директор Херсонського театру Олександр Книга.
"Безжальний час забирає найкращих. Сьогодні далеко від рідного міста пішов у засвіти народний артист України, легенда театрального Херсона Анатолій Степанович Толок", - повідомив Олександр Книга.
За словами Прокудіна, глядачі щиро цінували талант Анатолія Степановича. Він був одним з улюблених та провідних акторів театру.
Довідка. Анатолій Толок народився 29 вересня 1939 року. У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша працював майже 60 років - з 1966-го.
За цей час Анатолій Степанович зіграв понад 200 ролей. Кожна із них ставала значущою подією в театральному житті Херсонщини, завойовувала любов і визнання глядачів.
У 1981 році Анатолію Толоку надали звання "Заслужений артист УРСР", а в 1995-му - "Народний артист України".
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