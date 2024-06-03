На 85 році життя помер народний артист України Анатолій Толок

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та директор Херсонського театру Олександр Книга.

"Безжальний час забирає найкращих. Сьогодні далеко від рідного міста пішов у засвіти народний артист України, легенда театрального Херсона Анатолій Степанович Толок", - повідомив Олександр Книга.

За словами Прокудіна, глядачі щиро цінували талант Анатолія Степановича. Він був одним з улюблених та провідних акторів театру.

Довідка. Анатолій Толок народився 29 вересня 1939 року. У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша працював майже 60 років - з 1966-го.

За цей час Анатолій Степанович зіграв понад 200 ролей. Кожна із них ставала значущою подією в театральному житті Херсонщини, завойовувала любов і визнання глядачів.

У 1981 році Анатолію Толоку надали звання "Заслужений артист УРСР", а в 1995-му - "Народний артист України".