На Банковій пробують перекласти свої помилки на підлеглих: політолог Цибулько про "втомленість" Зеленського від Шмигаля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Річ у тім, що на самому Зеленському накопичилася велика кількість помилок, тому він шукає, як їх розмити. Ми спостерігали історії відкриття кримінальних справ проти офіцерів 125-ї бригади, потім історії зі звільненням генерала Содоля, а ще були історії звільнення Кубракова, Наєма. Тобто Зеленський пробує скидати частину своїх помилок на своє оточення, а далі разом з цими помилками їх усуває. Однак він не позбувається цього всього масиву недовіри, який виник завдяки системним, нераціональним рішенням", - прокоментував політолог.

За його словами, Зеленський обріс, як корабель черепашками, системними помилками, і жодної довіри до нього навряд чи можна відродити.

"На Банковій пробують якось перекласти свої помилки на підлеглих, потім звільнити тих підлеглих, однак це навряд чи допоможе. Єдине, що у повітрі може витати ідея взагалі заміни уряду і формування якоїсь коаліції", - резюмував Володимир Цибулько.