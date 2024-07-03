На Банковій пробують перекласти свої помилки на підлеглих: політолог Цибулько про "втомленість" Зеленського від Шмигаля
Політолог Володимир Цибулько вважає, що президент Зеленський обріс системними помилками, частину з яких пробує скидати на своє оточення, а далі разом з цими помилками його усуває
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Річ у тім, що на самому Зеленському накопичилася велика кількість помилок, тому він шукає, як їх розмити. Ми спостерігали історії відкриття кримінальних справ проти офіцерів 125-ї бригади, потім історії зі звільненням генерала Содоля, а ще були історії звільнення Кубракова, Наєма. Тобто Зеленський пробує скидати частину своїх помилок на своє оточення, а далі разом з цими помилками їх усуває. Однак він не позбувається цього всього масиву недовіри, який виник завдяки системним, нераціональним рішенням", - прокоментував політолог.
За його словами, Зеленський обріс, як корабель черепашками, системними помилками, і жодної довіри до нього навряд чи можна відродити.
"На Банковій пробують якось перекласти свої помилки на підлеглих, потім звільнити тих підлеглих, однак це навряд чи допоможе. Єдине, що у повітрі може витати ідея взагалі заміни уряду і формування якоїсь коаліції", - резюмував Володимир Цибулько.
- 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
- 18 червня звільнено Мустафу Найєма з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
- 24 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.
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