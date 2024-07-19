На Білоцерківщині жінка підпалила себе біля приміщення суду

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що це сталося близько 16:00. Тоді працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе.

За даними правоохоронців, один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. По приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла.

"За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину. Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.