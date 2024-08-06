На Черкащині вантажівка зруйнувала пішохідний міст на трасі Київ - Одеса, рух транспорту обмежено

Про це інформує Уманське районне управління поліції.

За попередніми даними, через наїзд вантажівки на пішохідний міст, він обвалився на проїжджу частину. Про постраждалих інформації не надходило.

"Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі", - додали правоохоронці.

Фото: Уманське районне управління поліції