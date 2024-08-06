На Черкащині вантажівка зруйнувала пішохідний міст на трасі Київ - Одеса, рух транспорту обмежено
На трасі Київ - Одеса поблизу Умані у вівторок, 6 серпня, вантажівка зруйнувала пішохідний міст: конструкція впала на проїжджу частину, рух у напрямку столиці перекрито
Про це інформує Уманське районне управління поліції.
За попередніми даними, через наїзд вантажівки на пішохідний міст, він обвалився на проїжджу частину. Про постраждалих інформації не надходило.
"Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі", - додали правоохоронці.
Фото: Уманське районне управління поліції
- 19 червня у Києві обвалилася пішохідна частина моста на проспекті Повітряних сил. Пішохідна частина впала на проїжджу частину вулиці Жилянської.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.41
- EUR Купівля 44.69Продаж 45.42
- Актуальне
- Важливе