На Дегтярівському шляхопроводі у Києві завершили ремонтні роботи
На Дегтярівському шляхопроводі, що в Києві, сьогодні завершився комплекс робіт
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що відкрито заїзди та з’їзди з Дегтярівського шляхопроводу, тоді як проїзд для автотранспорту та трамваю відкрили ще наприкінці 2023 року.
"Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!" - сказав Кличко.
Він додав, на ньому збережена трамвайна лінія, що проходить вздовж Дегтярівської вулиці. За словами столичного міського голови, відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит влаштоване за сучасними технологіями.
"Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", - наголосив Кличко.
- 30 вересня минулого року на столичній вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки.
- 2 жовтня прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою на об'єкті будівництва шляхопроводу в Києві.
- 19 грудня в Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом, який упав під час реконструкції у вересні.
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