На Дегтярівському шляхопроводі у Києві завершили ремонтні роботи

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що відкрито заїзди та з’їзди з Дегтярівського шляхопроводу, тоді як проїзд для автотранспорту та трамваю відкрили ще наприкінці 2023 року.

"Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!" - сказав Кличко.

Він додав, на ньому збережена трамвайна лінія, що проходить вздовж Дегтярівської вулиці. За словами столичного міського голови, відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит влаштоване за сучасними технологіями.

"Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", - наголосив Кличко.