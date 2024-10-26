На Херсонщині чоловік підірвався на міні, у нього травми та контузія

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок вибуху він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці", - розповіли в ОВА.

Також там закликали громадян не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, які були під окупацією або, де точилися бої.

"У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета телефонуйте за номером 101 або 102", - наголосили в ОВА.