На Київщині у 17 школах та дитсадках будують укриття, - ОВА
На Київщині продовжують облаштовувати укриття у закладах освіти: у 17 школах та дитсадках будують нові сховища, ще у 16 ремонтують
Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Він розповів, що цього тижня вже відкрили нове укриття в місті Українка, яке побудували для Академічного ліцею №2. Воно розраховане на майже 800 людей, тож дозволяє ліцею працювати в очному форматі.
"В шести закладах освіти вже незабаром встановлять модульні укриття. Через відсутність укриттів низка закладів працюють дистанційно. Тому активно розробляємо проєктно-кошторисну документацію на будівництво та капітальні ремонти укриттів ще у 42 школах та дитячих садках", - зазначив Кравченко.
За його словами, ці роботи виконуватимуть коштом державного, обласного та місцевих бюджетів.
Очільник Київської ОВА нагадав, що у закладах освіти області усіх типів та форм власності вже облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.
- Водночас школи та дитсадки в Одесі, які використовують укриття в інших будівлях, відстань до яких перевищує 100 метрів, перевели на дистанційний формат навчання.
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