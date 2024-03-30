На Київщині у 17 школах та дитсадках будують укриття, - ОВА

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він розповів, що цього тижня вже відкрили нове укриття в місті Українка, яке побудували для Академічного ліцею №2. Воно розраховане на майже 800 людей, тож дозволяє ліцею працювати в очному форматі.

"В шести закладах освіти вже незабаром встановлять модульні укриття. Через відсутність укриттів низка закладів працюють дистанційно. Тому активно розробляємо проєктно-кошторисну документацію на будівництво та капітальні ремонти укриттів ще у 42 школах та дитячих садках", - зазначив Кравченко.

За його словами, ці роботи виконуватимуть коштом державного, обласного та місцевих бюджетів.

Очільник Київської ОВА нагадав, що у закладах освіти області усіх типів та форм власності вже облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.