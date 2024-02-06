На Київщині за підтримки USAID відновили понівечену окупантами Гостомельську амбулаторію
На Київщині відновили Гостомельську амбулаторію, розгромлену росіянами під час тимчасової окупації регіону у 2022 році, та закупили для неї нове обладнання
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Унаслідок тимчасової окупації Гостомеля були пошкоджені вікна та фасад амбулаторії, зруйновані внутрішні приміщення - кабінети лікарів та адміністративного персоналу. Також окупанти вкрали медичне обладнання.
Відновити Гостомельську амбулаторію вдалося завдяки грантовій програмі USAID, яка підтримує відновлення медичних закладів і доступ до медичних послуг по всій Україні. Було закуплено та встановлено нове медобладнання для повноцінної роботи сімейних лікарів і надання безоплатних діагностичних послуг.
"Крім того, у медзакладі відремонтували й утеплили фасад будівлі та кабінети лікарів, відновили прибудинкову територію. Також, враховуючи постійні бомбардування та обстріли, у лікарні облаштували спеціальне укриття для працівників та пацієнтів", - розповіли у МОЗ.
Зазначається, що нині медзаклад повністю функціонує та надає потрібну медичну допомогу населенню регіону.
- Наприкінці січня МОЗ повідомляло, що за 23 місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні повністю відновлено 480 медичних закладів, а 372 об’єкти відновлено частково.
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