На Київщині за підтримки USAID відновили понівечену окупантами Гостомельську амбулаторію

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Унаслідок тимчасової окупації Гостомеля були пошкоджені вікна та фасад амбулаторії, зруйновані внутрішні приміщення - кабінети лікарів та адміністративного персоналу. Також окупанти вкрали медичне обладнання.

Відновити Гостомельську амбулаторію вдалося завдяки грантовій програмі USAID, яка підтримує відновлення медичних закладів і доступ до медичних послуг по всій Україні. Було закуплено та встановлено нове медобладнання для повноцінної роботи сімейних лікарів і надання безоплатних діагностичних послуг.

"Крім того, у медзакладі відремонтували й утеплили фасад будівлі та кабінети лікарів, відновили прибудинкову територію. Також, враховуючи постійні бомбардування та обстріли, у лікарні облаштували спеціальне укриття для працівників та пацієнтів", - розповіли у МОЗ.

Зазначається, що нині медзаклад повністю функціонує та надає потрібну медичну допомогу населенню регіону.