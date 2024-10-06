На майдані Незалежності триває мирна акція до Дня Сил територіальної оборони
У неділю, 6 жовтня, у Києві на майдані Незалежності проходить масштабна мирна акція на підтримку військовослужбовців Територіальної оборони України та їхніх родин
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Акція, організована об'єднанням "Жінки ТрО", присвячена Дню Сил Територіальної оборони Збройних сил України та спрямована на привернення уваги суспільства до долі полонених, зниклих безвісти, звільнених із полону, а також тих, хто служить у Збройних Силах і Територіальній обороні України, та їхніх родин.
У рамках акції відбулися творчі перформанси від дружин і матерів зниклих безвісти та полонених, спільна молитва капелана за загиблими, виступи українських культурних діячів, які служать у лавах ТрО, та виступи відомих українських артистів Ахтема Сеїтаблаєва та Світлани Тарабарової.
Фото: Катерина Галко
До заходу також долучаться представники вищого командування Сил Територіальної оборони Збройних сил України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Координаційного штабу з питань зниклих безвісти за особливих обставин, представники управління цивільно-військового співробітництва Командування Сил ТрО та звільнені з полону й родини військовослужбовців з понад десяти бригад ТрО з усієї України.
Також були запрошені представники благодійних фондів й організацій, котрі активно допомагають з реабілітацією як військових, так і їхніх родин.
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Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 жовтня привітали українців з Днем територіальної оборони України.
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